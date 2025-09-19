Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente a PesaroCandidati impresentabiliMassacrato in stradaSimone VagnozziAnti LeporeChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaL’Archiaperitivo per riscoprire la Resistenza
19 set 2025
NICOLA PETRICCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. L’Archiaperitivo per riscoprire la Resistenza

L’Archiaperitivo per riscoprire la Resistenza

Oggi appuntamento a Fermignano per conoscere documenti sul 1943 - ’44. Riaffiorano storie poco note e meritevoli di nuova luce

Oggi appuntamento a Fermignano per conoscere documenti sul 1943 - ’44. Riaffiorano storie poco note e meritevoli di nuova luce

Oggi appuntamento a Fermignano per conoscere documenti sul 1943 - ’44. Riaffiorano storie poco note e meritevoli di nuova luce

Per approfondire:

La Fermignano della Resistenza si rivela tramite la riscoperta dei propri archivi e sabato, in un aperitivo particolare, un archiaperitivo, i cittadini avranno un primo assaggio di questa storia riportata alla luce. Il progetto è parte delle iniziative di Comune e Anpi Valmetauro per l’80° della Liberazione, ha coinvolto anche l’Associazione nazionale archivisti italiani - Marche (Anai) e l’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (Iscop) e arriverà pure nei plessi dell’Istituto “Bramante“.

L’archiaperitivo si svolgerà alle 18 in piazza Giorgiani o, in caso di maltempo, nella sala Monteverdi, a ingresso libero, ed è il primo passo di un progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà per avviare una ricerca sulla storia contemporanea a partire da documenti reali, valorizzando il patrimonio dell’archivio comunale.

"Abbiamo trovato cose che non avrei mai pensato di vedere, nonostante ne avessi sentito parlare – spiega Spartaco Giorgiani, presidente Anpi Valmetauro –. Tramite documenti reali, vogliamo portare alla luce una storia vera, che qualcuno sta cercando di revisionare. L’archiaperitivo è l’apripista di un progetto sfidante e stimolante".

Sabato, ci saranno anche la Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, il presidente di Anai Marche, Matteo Sisti, il vicedirettore di Iscop, Marco Labate, e l’attore Davide Simonetti, che leggerà i documenti. "È bene dare merito a un’amministrazione che mette al centro l’archivio storico del paese – commenta Sisti –. Abbiamo lanciato l’archiaperitivo nel 2021 per dare valore all’archivio, luogo dal quale emergono le fonti su cui lavorano gli storici per restituire qualcosa alla comunità. I documenti che citeremo saranno digitalizzati e presto consultabili su www.memoriedimarca.it".

A dare piccole anticipazioni è Labate: "Abbiamo lavorato su un frammento d’archivio riguardante il 1943-44. C’erano storie poco conosciute, per esempio il fatto che a Fermignano ci fossero internati, come politici ed ebrei, poi assassinati all’aeroporto di Forlì, tra cui l’ebreo tedesco Alfred Lewin e sua madre Jenny, dei quali, negli anni successivi, la sorella chiese informazioni al sindaco scrivendo da Londra. Ma ci sono anche vicende di Resistenza: per un certo periodo, i partigiani uccisi nei dintorni furono tumulati qui".

Il progetto è sostenuto da Anpi provinciale, Ebla Soc. Coop, Archivio di Stato di Pesaro e Urbino e Biblioteca-archivio Vittorio Bobbato.

Nicola Petricca

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ResistenzaAnpi