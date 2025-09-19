L’Archiaperitivo per riscoprire la Resistenza

La Fermignano della Resistenza si rivela tramite la riscoperta dei propri archivi e sabato, in un aperitivo particolare, un archiaperitivo, i cittadini avranno un primo assaggio di questa storia riportata alla luce. Il progetto è parte delle iniziative di Comune e Anpi Valmetauro per l’80° della Liberazione, ha coinvolto anche l’Associazione nazionale archivisti italiani - Marche (Anai) e l’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (Iscop) e arriverà pure nei plessi dell’Istituto “Bramante“.

L’archiaperitivo si svolgerà alle 18 in piazza Giorgiani o, in caso di maltempo, nella sala Monteverdi, a ingresso libero, ed è il primo passo di un progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà per avviare una ricerca sulla storia contemporanea a partire da documenti reali, valorizzando il patrimonio dell’archivio comunale.

"Abbiamo trovato cose che non avrei mai pensato di vedere, nonostante ne avessi sentito parlare – spiega Spartaco Giorgiani, presidente Anpi Valmetauro –. Tramite documenti reali, vogliamo portare alla luce una storia vera, che qualcuno sta cercando di revisionare. L’archiaperitivo è l’apripista di un progetto sfidante e stimolante".

Sabato, ci saranno anche la Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche, il presidente di Anai Marche, Matteo Sisti, il vicedirettore di Iscop, Marco Labate, e l’attore Davide Simonetti, che leggerà i documenti. "È bene dare merito a un’amministrazione che mette al centro l’archivio storico del paese – commenta Sisti –. Abbiamo lanciato l’archiaperitivo nel 2021 per dare valore all’archivio, luogo dal quale emergono le fonti su cui lavorano gli storici per restituire qualcosa alla comunità. I documenti che citeremo saranno digitalizzati e presto consultabili su www.memoriedimarca.it".

A dare piccole anticipazioni è Labate: "Abbiamo lavorato su un frammento d’archivio riguardante il 1943-44. C’erano storie poco conosciute, per esempio il fatto che a Fermignano ci fossero internati, come politici ed ebrei, poi assassinati all’aeroporto di Forlì, tra cui l’ebreo tedesco Alfred Lewin e sua madre Jenny, dei quali, negli anni successivi, la sorella chiese informazioni al sindaco scrivendo da Londra. Ma ci sono anche vicende di Resistenza: per un certo periodo, i partigiani uccisi nei dintorni furono tumulati qui".

Il progetto è sostenuto da Anpi provinciale, Ebla Soc. Coop, Archivio di Stato di Pesaro e Urbino e Biblioteca-archivio Vittorio Bobbato.

Nicola Petricca