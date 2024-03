L’architetto Mario Cucinella firma il Giuramento di Vitruvio. Professionista, noto a livello internazionale, Cucinella, che per Fano ha redatto il progetto della nuova biblioteca Federiciana, ha voluto fare una sorpresa alla città. Al termine dell’incontro di Circonomia di giovedì sera, del quale era ospite per parlare "Da Vitruvio alla rigenerazione urbana", ha consegnato alla città la pergamena del Giuramento di Vitruvio, da lui stesso preparata e firmata.

"Sottoscrivendo il Giuramento – commenta il presidente del Centro studi Vitruviani – ha fatto un atto altamente simbolico". "Siamo rimasti tutti piacevolmente sorpresi – aggiunge l’assessore Cora Fattori –. Giuramento che dovrebbe essere firmato anche dal prossimo sindaco di Fano: io lo farei subito". Va ricordato che il Giuramento di Vitruvio è una proposta del professor Salvatore Settis, tradotta poi dal Centro studi Vitruviani e dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara in un testo basato "sui principi di conoscenza, etica, bene comune, qualità dell’architettura e responsabilità, per un patto etico con la società e l’ambiente che ha come fine il benessere dei cittadini".

Non potendo mostrare all’architetto gli scavi di via Vitruvio, dove sono emersi i resti della presunta Basilica vitruviana e del teatro romano, entrambi chiusi, l’assessore Fattori e il sindaco Massimo Seri, prima dell’inizio del dibattito, hanno accompagnato l’architetto Cucinella alla scoperta degli scavi di Sant’Agostino.

Anna Marchetti