L’architettura del paesaggio. La magia delle installazioni

Nuovi sguardi sulle colline dell’entroterra, team di architetti da tutta Europa, opere da visitare in una mostra internazionale. È stata presentata ieri dalla Chiesa della Maddalena di Pesaro la seconda edizione di Fe.M. Festival di Micro Architettura, progetto nato da un’idea di Marco Dini di Wooden Houses (28 anni, di Borgopace) insieme ai giovani architetti dell’Atelier Poem di Sant’Angelo in Vado, Alice Cecchini e Roman Joliy. Il festival si sviluppa come un itinerario tra architettura e territorio, con installazioni pensate per dialogare con il paesaggio. Da Lunano a Urbania, passando per Mercatello sul Metauro, Pietrarubbia e Piobbico, ogni comune ospita un’opera ideata ad hoc. "Vogliamo riportare l’architettura al centro del dibattito pubblico, con progetti che cambiano la prospettiva dei luoghi" ha detto Cecchini. "Ogni intervento nasce per sparire senza impatto, ma lascia una traccia nello sguardo di chi lo attraversa, che sia un residente o un turista di passaggio".

Le opere sono piccole installazioni, di massimo dieci metri quadrati, realizzate in legno o tessuti, montate da giovani progettisti nei borghi, nei campi, tra le colline o nei pressi di fiumi e boschi. Non si tratta di edifici in miniatura, ma di strutture effimere, temporanee, pensate per farci guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda ogni giorno. Sono spazi da attraversare o in cui fermarsi, capaci di offrire un punto di vista inedito e risvegliare una forma di ascolto. Novità di quest’anno è il concorso internazionale: 55 proposte da 33 paesi, selezionate dall’Ordine degli Architetti provinciale. I progetti verranno costruiti direttamente dai loro ideatori, con cantieri aperti al pubblico. L’11 luglio (ore 18.30), il Lanificio Carotti di Fermignano inaugurerà una mostra con i modellini arrivati via posta da tutto il mondo. "Un’emozione immensa scoprire progettisti che dall’altra parte del pianeta indagano la nostra cultura" sottolineano gli organizzatori. Alla presentazione del festival sono intervenuti anche Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Andrea Alessandroni, assessore del Comune di Urbania, Antonio Cioffi, direttore di Hangarfest, e Giovanni Pagliardini, curatore del Lanificio Carotti. Le installazioni saranno visitabili fino a ottobre 2025.

Leonardo Damen