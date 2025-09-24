L’architettura diventa protagonista nelle giornate europee del Patrimonio

Sabato 27 e domenica 28 settembre si celebrano le Giornate europee del Patrimonio 2025. Il tema di quest’anno è "Architetture: l’arte di costruire". Si inizia il 27 settembre, alle ore 17, all’Archivio di Stato di Pesaro dove Sara Cambrini, direttrice dell’Archivio, e Cristina Ravara Montebelli introdurranno la conferenza dell’architetto Roberta Martufi dal titolo "Il gelso ‘albero sapientissimo’ dal paesaggio agrario alla città".

"L’iniziativa – sottolinea Sara Cambrini - è la prima di un progetto articolato dal titolo "Vie di seta pesaresi/2" in continuità con la mostra realizzata nel 2024 Vie di seta pesaresi, con lo scopo di approfondire il tema della tutela e valorizzazione del gelso, strettamente legato a quello della seta. Per l’occasione saranno esposti alcuni disegni che illustrano la presenza costante del gelso nelle tenute agricole nell’800 e non solo. Abbiamo coinvolto inoltre la Cooperativa Sociale T41A che propone in mostra alcuni elaborati grafici e tessuti dedicati al gelso, realizzati dai ragazzi nel corso di laboratori coordinati da Mary Paolucci".

Introduce l’incontro l’architetto Carmen Storoni, presidente dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa pesarese e urbinate. Il giorno successivo ci si sposta a Urbino per "Quando progettare case era importante". La Sezione di Archivio di Stato di Urbino propone una mattinata dedicata ad uno degli aspetti meno conosciuti delle opere che Giancarlo De Carlo ha progettato e realizzato ad Urbino: le architetture residenziali. Il programma della giornata inizia alle ore 9.30 (appuntamento al Parcheggio di Porta Santa Lucia) con una passeggiata tra le diverse opere realizzate, come le abitazioni per i dipendenti dell’Università di Urbino, i condomini Pineta e il complesso "I quattro samurai", in compagnia della professoressa Tiziana Fuligna, che illustrerà in particolare il legame fra l’architetto e la città di Urbino. A seguire, nella sede dell’Archivio di Stato, in Piano Santa Lucia 11, sarà inaugurata una mostra di progetti e documenti conservati nell’archivio storico comunale di Urbino, relativi ai nuclei abitativi realizzati e anche a progetti che, per diversi motivi, non videro la luce. La mostra è curata da Sara Cambrini, Angela Angeli e dal personale dell’Archivio di Stato di Urbino.

