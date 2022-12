L’arcivescovo e Dionigi, che ’duello’ Si discute su "La parola e le parole"

L’appuntamento è oggi – ore 17 Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, piazzale Antaldi 2 -. Il tema è "La parola e le parole" e vedrà l’arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci a colloquio col professor Ivano Dionigi autore del libro "Benedetta parola. La rivincita del tempo" (Il Mulino, 2022). Virginia Ciaroni di TV2000 coordina l’incontro organizzato dall’Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi. L’ingresso è libero e aperto a tutti, soprattutto a coloro che intendono partecipare con serIa intenzione ad un dialogo che almeno si presenta vago e aereo: un uomo di fede e uno di cultura parlano di parola: un modo nobile per tirare l’ora di cena o voglia di ascoltare cose di profonda distinzione anche teorica, come per esempio la Parola maiuscola e le parole minuscole, le parole fatte di sola aria che escono dalla bocca e si dissolvono come vento, ma anche quelle che sono la pietra miliare del pensiero classico o anche quella che è pietra miliare dell’eternità. Ma è che se non parliamo è quasi inutile che viviamo. Tra i due dialoganti l’ultimo volume di Dionigi: partendo dal quale l’arcivescovo e il professore emerito, presi per mano dalla Ciaroni, si imbarcheranno per ben altri lidi.

