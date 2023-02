L’arcivescovo Salvucci arriva tra le polemiche

Domenica 5 marzo monsignor Giovanni Tani terminerà il proprio mandato come arcivescovo di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado e monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro, si insedierà come suo successore, sancendo ufficialmente l’unione "in persona episcopi" delle due arcidiocesi. Alla cerimonia, che partirà con l’accoglienza a Porta Valbona e si concluderà nel duomo, non tutti i politici locali prenderanno, però, parte.

"Mai invito fu così sgradito", commenta il consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, che contro l’unione aveva presentato una mozione in Consiglio (ritirata per mancanza di condivisione), invitando poi i marchigiani a non versare l’8x1000 alla Chiesa cattolica a causa del sostegno della Conferenza episcopale marchigiana verso la scelta del Vaticano. "Chiaramente, non c’è nulla di personale contro monsignor Salvucci - aggiunge - a cui ho rinnovato gli auguri di buon lavoro nell’Arcidiocesi di Pesaro. Le ragioni della mia contrarietà alla dissoluzione "de facto" dell’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado derivano sia dal presente, sia dalla storia, da quelle "radici profonde" che, come diceva J. R. R. Tolkien, "non gelano" nemmeno davanti alle decisioni della Santa sede. Non parteciperò all’insediamento nell’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo, che spero possa riavere quanto prima un arcivescovo esclusivo". Il capogruppo di Urbino città ideale e recente aggiunta ai Civici Marche, Lino Mechelli, parla di "totale indifferenza" nei confronti delle "manifestazioni che si terranno al capezzale della fu Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado. Non intendo disturbare le loro cerimonie incentrate sul potere e poco rispettose delle comunità interessate. Monsignor Tani lascia dopo 11 anni di accoglienza senza aver mosso un dito per la nomina di un successore: c’è stato solamente un silenzio assordante verso tutti, sacerdoti compresi, durante un incontro imbarazzante. Monsignor Salvucci entrerà a Urbino da vincitore, reclamando onori dalle autorità e omaggio dei sudditi, e la cerimonia è correttamente chiamata "prendere possesso" della Diocesi di Urbino. Da cattolico, sono preoccupato per le chiese sempre meno frequentate, per i giovani che si allontanano appena ricevuti i regali della Cresima, per organizzazioni ostili alla Chiesa che si rafforzano da simili comportamenti delle gerarchie. Forti delle motivazioni, sarò a fianco di quanti non hanno rinunciato alla lotta".

Nicola Petricca