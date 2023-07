L’arcivescovo Salvucci conversa con Barbadoro e don Marco Di Giorgio

Si conclude oggi con l’appuntamento ospitato al Santuario del Beato Sante di Mombaroccio la rassegna "Prendi e mangia". L’incontro, programmato per le 21,15, vedrà la presenza dell’arcivescovo Sandro Salvucci, che converserà con Paolo Barbadoro direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e don Marco Di Giorgio parroco di Santa Maria Assunta di Montecchio che dal prossimo 24 settembre comincerà il suo servizio come Vicario generale dell’Arcidiocesi. "Quando il Figlio dell’uomo tornerà troverà la fede sulla Terra?" Questo il tema da indagare. A introdurre la riflessione la voce di Lucia Ferrati per la lettura dei testi e la musica del Coro San Carlo con la direzione del maestro Salvatore Francavilla.