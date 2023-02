L’arcivescovo Salvucci in visita al Comune di Vallefoglia

Dopo la recente nomina ad Arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, oltreché di Pesaro, monsignor Sandro Salvucci lunedì scorso ha fatto visita al Comune di Vallefoglia. Ad accoglierlo nella nuova sede municipale di Montecchio, è stato il sindaco Palmiro Ucchielli, che gli ha illustrato la realtà territoriale esistente anche a seguito della fusione dei due Comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo che ha dato vita alla nuova realtà di Vallefoglia. "Sua Eccellenza – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – ha con l’occasione visitato i nuovi uffici e incontrato i dipendenti per conoscerli personalmente e scambiarsi gli auguri di un buon lavoro. Il Sindaco, a nome dell’amministrazione Comunale, ha ringraziato monsignor Sandro Salvucci per averlo onorato della visita auspicando una proficua e ampia collaborazione nell’interesse del territorio e di tutta la comunità".

l. d.