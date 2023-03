L’arcivescovo Sandro Salvucci ha fatto l’ingresso a Urbania

Urbania nella giornata di domenica scorsa ha accolto solennemente il nuovo arcivescovo dell’arcidiocesi di Pesaro-Urbino- Urbania e Sant’Angelo in Vado, Sandro Salvucci. L’alto prelato è stato ricevuto in mattinata in piazza san Cristofaro dal sindaco di Urbania Marco Ciccolini e da quello di Peglio Cristina Belpassi; hanno presenziato per l’occasione le autorità civili, militari e le associazioni.

Successivamente il corteo si è mosso verso la Concattedrale per l’ingresso in chiesa e con la presenza di tutte le realtà nell’Unità Pastorale. Alle ore 12 c’è stata l’intitolazione del piazzale don Antonio Mangani con la partecipazione del Coro Polifonico Durantino. Nel pomeriggio è seguito un incontro con gli operatori pastorali. L’arcivescovo Sandro Salvucci (don Sandro come ama chiamarsi), già pastore di Pesaro, aveva iniziato il suo secondo ministero insediandosi la domenica precedente (5 marzo) nel Duomo di Urbino.

am. pi.