L’area del Monte ha cambiato volto

Si tracciano i primi bilanci. In questo caso per quanto riguarda i lavori pubblici realizzati. Ieri pomeriggio gli amministratori della città di Urbino hanno incontrato i cittadini. Presente anche il deputato in quota Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

"Questo è un complesso di inaugurazioni – ha spiegato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. Abbiamo deciso di organizzare questo momento in piazzale Roma, all’incrocio con viale Buozzi e viale Rosselli, per presentare tutti i lavori realizzati in questa area. Una zona che a più step è stata completamente rifatta". Diversi gli interventi messi in campo come ad esempio "la pavimentazione uscendo dalla porta del monte fino alla chiesa dei Carmelitani Scalzi che è in carico al Comune, dove è stata posizionata la copia della tomba di Raffaello al Pantheon. Poi c’è la riqualificazione del monumento di Raffaello e l’area circostante. Quindi le nuove panchine e il parco; i bagni pubblici che sono stati interrati eliminando così l’obbrobrio che c’era prima. È stato realizzato il camminamento che da Porta Santa Lucia arriva alla Fortezza Albornoz e alla Pineta. Un lungo percorso fatto grazie ai fondi Unesco".

Quello di ieri è stato un momento dedicato alla città dove erano presenti i cittadini e la Giunta. Ma anche parte del Consiglio comunale e i rappresentanti delle realtà vicine al palazzo di via Puccinotti. Gambini si è detto soddisfatto di ciò che è stato fatto, "ogni volta che completiamo un’opera non sempre la inauguriamo. Però sono interventi che ci sono, penso ad esempio al camminamento che collega la città a Gadana, molto apprezzato dai cittadini. Così come quello che da Santa Lucia porta alla Scuola del Libro. Altri sono in itinere". Tra questi ci sono il rifacimento delle vie nel centro storico, la fermata degli autobus al Giro dei Debitori, il teatro e la Data.

"Questo momento di incontro è stato pensato per spiegare ai cittadini cosa è stato fatto e cosa si sta facendo. Come Amministrazione vogliamo rimarcare che lavoriamo e lo faremo fino all’ultimo giorno del nostro mandato elettorale. Un grazie a tutte le società partecipate del Comune di Urbino, come Urbino Servizi e Ami Trasporti che sono gestite molto bene. Uguale per l’Erdis che ha la presidenza urbinate con la dottoressa Maura Magrini. Un lavoro di squadra che fornisce servizi non solo alla città ma anche al territorio provinciale e regionale. Un grazie a tutti gli uffici comunali e all’Unesco. Un ringraziamento agli onorevoli Antonio Baldelli e Mirco Carloni che, dal Governo centrale, sono molto vicini alla città di Urbino". In ultima battuta il sindaco annuncia: "Dovremmo essere a buon punto sul tema della legge di Urbino capoluogo di Provincia, ferma da 160 anni".

fra. pier.