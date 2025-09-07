L’Arezzo è più forte di un anno fa, Vis battuta. Prima la resistenza, poi il colpo di Ravasio

Arezzo 1 vis pesaro 0 (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti (20’ st Tito); Mawuli (39’ st Perrotta), Guccione, Chierico (20’ st Iaccarino); Pattarello, Cianci (25’ st Ravasio), Tavernelli (25’ st Varela). All. Bucchi. A disp. Trombini, Galli, Meli, Arena, Dell’Aquila, Ferrara. VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (1’ st Beghetto); Tavernaro (8’ st Ventre), Paganini, Pucciarelli (41’ st Giovannini), Vezzoni; Di Paola (17’ st Tonucci); Nicastro, Ferrari (17’ st Stabile). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione. Arbitro: Pizzi di Bergamo. Rete: 35’ st Ravasio. Note – Pomeriggio estivo, spettatori 4.500, di cui 2.534 paganti (87 ospiti) e 1.966 abbonati; ammoniti Mawuli, Cianci, Vezzoni, Primasso, Paganini, Di Paola, Di Renzo, Varela e Stellone; espulsi il ds dell’Arezzo Cutolo e il vice all. della Vis Gennari; angoli 6-1; recupero 5’ + 5.

L’Arezzo è più forte di un anno fa, la Vis non ha ancora la compiutezza di quella stagione. E così l’impresa playoff recente sbiadisce lentamente dentro una partita fatta all’inizio di resistenza organizzata, divenuta passiva strada facendo. Per 80 minuti resiste lo zero a zero, gravato però da troppi rischi e dall’impossibilità di prendere aria in avanti, fino alla capitolazione. La capolista prende il largo a punteggio pieno e con l’ex Venturi imbattuto, Bucchi batte per la prima volta Stellone, Pesaro si ritrova ancora senza vittoria. La vittoria amaranto è legittimata da un mare di occasioni: 16 conclusioni a 2, 9 tiri in porta contro me e in debito di punti. E dalla presenza costante nella metà campo vissina. Stellone dormirà male in queste notti, senza farsi mancare punte di risentimento verso l’arbitro, che dopo 5’ ha affibbiato il rosso a Cianci (sbracciata su Di Renzo), salvo rimangiarselo alla revisione video per commutarlo in giallo. Per carità, roba lieve vista alla ‘moviola’, ma a parità di episodi Jallow l’aveva pagata col Rimini. Arezzo privo di Chiosa (squalificato) e Renzi, ko nel riscaldamento (dentro De Col). Vis gravata dai forfait di Bove, Zoia e Jallow, e con Stabile febbricitante. Nel primo tempo si è cominciato a tardi (9’ di ritardo per problemi al Fvs) e si è giocato poco. Gara subito nervosissima, anche per storie tese pregresse, frequenza di duelli rusticani, ammonizioni in serie (4 per i biancorossi in 45’). Finché la Vis ha potuto aggredire le seconde palle, ha tenuto l’Arezzo a distanza, concedendogli il giusto. Bucchi ha speso due card per revisioni: la prima a dovere (Cianci salvato dal rosso), la seconda persa (rigore negato a Chierico, Ceccacci tocca prima la palla). Nicastro e Vezzoni due volte si sono sostituiti a Pozzi respingendo nei pressi della porta. Più che le occasioni (Pattarello liberato da un errore di Pucciarelli, Pozzi devia e Di Renzo sventa), è stata la pressione costante degli amaranto a fiaccare i vissini, ai quali non è servito il passaggio alla difesa a 4 e al doppio centrale con l’ingresso di Tonucci, nel giorno del suo 37° compleanno. Le palle perse hanno liberato spazi, fino all’invenzione di Guccione che ha imbucato il nuovo entrato Iaccarino, Pozzi ci ha messo una pezza ma a rimorchio è arrivato il bomber di scorta Ravasio a firmare il gol vittoria. Troppo ricca la rosa dei toscani: non è bastato annullare Cianci dall’ottimo Di Renzo. L’unica palla gol vissina, di nervi e di orgoglio, è arrivata all’ultimo respiro, ma Beghetto ha sciupato il traversone di Ceccacci impattando fuori.