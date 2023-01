"Largo ai giovani sì, ma azzerare il Pd no"

di Luigi Luminati

"Largo ai giovani dentro il Pd marchigiano? Giusto, sono molto d’accordo con la lettera del movimento giovanile".

Monica Scaramucci, presidente di ciò che resta del Pd di Pesaro e Urbino, guarda ad un rinnovamento generazionale a livello regionale. "Mi sono pienamente ritrovata in questa posizione che chiede un partito innovativo e inclusivo - aggiunge l’insegnante ed assessore al Comune di Fermignano - Io ho due figlie che sono iscritte ai Giovani Democratici e le ho sollecitate a partecipare a questa iniziativa".

Il parlamentare Francesco Verducci parla della necessità di andare a un azzeramento del Pd marchigiano. "Di certo dobbiamo liberarci delle divisioni di questi ultimi anni e un salto generazionale non può che fare bene. Se qualcuno pensa ancora di dividersi invece di trovare il modo di unire e rinnovare vuol dire che non si è ancora recuperata la capacità e l’umiltà di ascoltare".

Sarete in grado di ascoltare i giovani?

"Partiamo proprio da loro. Come si sono posti i giovani è stimolante e motivante: dobbiamo unire invece che di dividere: un partito inclusivo deve avere capacità e umiltà di ascoltare".

Ci sono tempi stretti.

"Complici Covid e sconfitte elettorali subite per due anni e mezzo ci siamo arenati sul tema congresso sì, congresso no. Dobbiamo andare oltre e farlo in fretta. Speriamo anche di poterci incontrare in presenza perché non è una cosa secondaria. Ci sono tanti nostri elettori che si aspettano che il Pd dica qualcosa".

Lei però non pare entusiasta di un azzeramento del Pd.

"Non sono mai stata una renziana, anche perché gli azzeramenti adesso proprio non servono. Dobbiamo cambiare ed essere umili. Nel congresso e poi nella vita di tutti giorni del partito. Chi ci guarda da fuori si aspetta qualcosa di nuovo e di diverso dal Pd marchigiano, questo è certo!".

Ma bastano giovani e salto generazionale?

"Sarebbe comunque tantissimo. E’ giusto che la nuova generazione si mettano in gioco in prima persona: sono d’accordo e mi ritrovo nel loro documento. Soprattutto c’è bisogno di tutti e di unità".

Cosa la preoccupa di più?

"I danni che il centro destra sta facendo nella Sanità, in particolare nella nostra provincia. Le scelte fatte ci porteranno a rimpiangere Ceriscioli l’errore – conclude Monica Scaramucci – di non averlo ricandidato".

Non tutti la pensano come lei .

"Io mi limito a ricordare che è stato cancellato un progetto di nuovo ospedale provinciale; eliminata un’azienda ospedaliera che era già pronto. E’ stata cancellata una azienda ospedaliera che portava eccellenze; sono peggiorate le liste d’attesa. Il finale è che la giunta Acquaroli non ha fatto nulla di quello che aveva promesso in campagna elettorale sulla Sanità. Dovevano riaprire gli ospedali e sono rimasti chiuesi, nel contempo dovevano ridurre il ruolo del privato in Sanità e invece fanno l’esatto contrario".