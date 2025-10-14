Largo alle idee da realizzare in città. Va in porto il ’Bilancio partecipato’

Spazio alle idee per la città. A disposizione per ognuno dei quattro quartieri – Gabicce Mare, Tavollo, Gabicce Monte e Case Badioli – lo stanziamento di 10mila per la realizzazione di proposte riguardanti piccoli interventi di sistemazione e di riprogettazione degli spazi pubblici, o lo sviluppo di iniziative culturali e sociali: il comune propone per il quarto anno consecutivo il progetto ‘Bilancio partecipato’, l’iniziativa che offre ai cittadini l’opportunità di presentare progetti per migliorare la qualità della vita e il decoro urbano.

Un ruolo fondamentale all’interno di questo percorso sarà svolto dalle consulte di quartiere che, in seguito a una fase di confronto e di coprogettazione interna aperta a tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età, potranno attraverso il loro presidente presentare fino a tre proposte, corredate da una descrizione e da un preventivo di spesa, entro il termine fissato per il 22 dicembre. Dopo la valutazione tecnica da parte degli uffici comunali, la Giunta approverà un progetto per ciascun quartiere. "Il Bilancio partecipato – sostiene la sindaca Marila Girolomoni – è uno strumento che permette di ascoltare i cittadini, valorizzare le risorse e condividere scelte che riguardano la comunità. Un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territorio".

Secondo i dati forniti dal Comune, lo scorso anno grazie all’iniziativa, a Case Badioli è stato finanziato il progetto di riqualificazione dell’area di ingresso al cimitero, che ha portato alla realizzazione di una nuova rotonda di accesso in via Don Sturzo. A ponte Tavollo, invece, gli interventi hanno riguardato il miglioramento della viabilità pedonale con la sistemazione del percorso che collega via Paganini con l’interno del parco. A Gabicce Monte, sempre nell’ambito dei progetti partecipati approvati, sono in corso gli interventi per la realizzazione del percorso turistico dedicato al celebre ceramista rinascimentale ‘mastro Girolamo de le Gabicce’, Girolamo Lanfranco che prevede la riqualificazione di via Roma, mentre a Gabicce Mare, i lavori si sono concentrati sull’abbellimento di piazza Matteotti e sulla sistemazione dell’arredo della piazza. "Le consulte – sostiene l’assessora competente Rossana Biagioni - sono un luogo di confronto prezioso e concreto. Grazie al Bilancio partecipato diamo ai cittadini la possibilità di trasformare idee in progetti reali, contribuendo a rendere Gabicce Mare una città più vicina alle esigenze di chi la vive quotidianamente".

Beatrice Grasselli