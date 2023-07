L’aria di Napoli nello spettacolo alla Rocca Malatestiana

Uno spettacolo interamente Made in Fano, che racconta il rapporto tra due grandissimi e compianti artisti partenopei. Si respirà così l’aria del golfo di Napoli nel quarto appuntamento dei concerti "Comizi d’Amore" alla Rocca Malatestiana: un concerto spettacolo sul Massimo Troisi e Pino Daniele in programma per lunedì alle 21.15. Si intitola "QUANDO...Massimo Troisi nelle canzoni di Pino Daniele", ed è scritto e ideato dall’ormai a tutti gli effetti fanese Diego Tancredi, orafo e poeta di origine partenopea, che conserva l’orgoglio per le sue origini tanto che ha tatuato sulla elle un emblematico "Made in Neaples". Sarà sua la narrazione della serata, accompagnata da Marco Vidino e Dario Spinelli per un Progetto Neapolis Anamnesi con Antonio Carluccio voce e chitarra. Attraverso l’esecuzione di brani di Pino Daniele con arrangiamenti originali creati ad hoc per questo show, lo spettacolo racconterà la figura di Troisi e la collaborazione tra questi due straordinari artisti italiani, che sono arrivati sul tetto del mondo, grazie al loro talento e ai loro successi. Era il 1991 quando Pino Daniele pubblicò "Quando", canzone pensata per fare da colonna sonora al film "Pensavo fosse amore… invece era un calesse" di Massimo Troisi. La canzone è una delle più celebri del catalogo del cantante partenopeo, un testo d’amore, in cui il protagonista vive una sorta di battaglia interiore. Ospite sul palco anche l’artista fanese Elisa Ridolfi, che duetterà con Antonio Carluccio in un paio di brani. E in platea, ci sarà anche Anna Pavignano, scrittrice nonché compagna storica di Massimo Troisi e autrice di tutti i suoi film.

Tiziana Petrelli