L’aria di Urbino ha una qualità super

Che aria tira a Urbino? Per certi aspetti, non una grande aria (visti i continui tentativi di spoliazione, l’ultimo quello dell’arcidiocesi “ceduta“ dal papa ai pesaresi). Che aria tira, c’è da chiedersi, in senso fisico? Perché l’aria – su questo potremmo anche scommetterci – ancora non potranno togliercela tanto facilmente, ma visto che “vale“ molto c’è da tenere gli occhi aperti.

Dunque, quanto vale l’aria di Urbino? In qualità sicuramente tantissimo, visto che è una delle poche città in Italia, nella quale lo sforamento della concentrazione delle polveri sottili, le famigerate Pm10, è avvenuto una sola volta (il 24 gennaio dell’anno scorso) chiaramente nell’arco di tutto il 2022.

Una bella differenza rispetto a Pesaro, dove lo sforamento in un anno è avvenuto per ben 29 volte. Un record davvero molto negativo, certificato dalle centraline dell’Arpam.

Pesaro si conquista dunque la “maglia nera“ regionale per la qualità dell’aria, con anche molti rischi perché per legge lo sforamento massimo consentito in un anno (dopo il quale scatterebbero contromisure) è di 35 giorni. Dunque per un soffio non è finita nel peggiore dei modi.

Anche Ancona non se la cava bene: lo sforamento è avvenuto per 24 volte.

Ascoli Piceno ha fatto 10 sforamenti. Chi è più vicino a noi?

Macerata Marche, con solo due superamenti in un anno.