L’Arma si presenta : "Lotta contro lo spaccio e difenderemo gli anziani"

Due nuovi comandanti per le compagnie dei carabinieri di Pesaro e Fano. Il tenente colonnello Maurizio Petrarca e il tenente Giuseppe Esposito si sono insediati da pochissimo rispettivamente a Pesaro e a Fano e si sono presentati ieri alla stampa dimostrando grande attenzione nei confronti delle problematiche relative alla sicurezza delle nostre zone. "Pesaro ha un territorio molto vasto e anche molto florido dal punto di vista economico – ha sottolineato il comandante Petrarca - e questo è un punto molto importante perché quando l’economia funziona, quando c’è ricchezza, bisogna avere la massima attenzione poiché questo potrebbe attirare l’attenzione di organizzazioni criminali intenzionate a riciclare soldi provenienti da attività illecite. E’ necessario un elevato grado di controllo anche per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e di tutte quelle forme di criminalità diffusa che si possono presentare in tutti i centri cittadini, in particolare quelli che si trovano sui litorali dove, in estate, si registra la presenza di un flusso consistente di persone. Grande attenzione anche nei confronti di tutti i reati legati alla violenza di genere e al codice rosso".

Recentissimo è anche l’insediamento del nuovo comandante della compagnia di Fano, Giuseppe Esposito. "Ho iniziato a conoscere le varie realtà locali e ho fatto visita alle stazioni dislocate nel territorio – ha sottolineato Esposito -. Cercherò di accrescere ancora di più la vicinanza con il cittadino e le forme di prevenzione nei confronti degli illeciti. Continueremo a sensibilizzare nei confronti dei reati che vedono, in particolar modo, gli anziani al centro del mirino. Mi riferisco in particolar modo alle truffe. Incontreremo i soggetti più vulnerabili e cercheremo di fornire loro consigli utili per evitare di cadere nei tranelli". Il tenente colonnello Maurizio Petrarca proviene da Frosinone dove, per 5 anni, ha retto il comando del Nucleo investigativo e ha condotto importanti indagini finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il tenente Giuseppe Esposito si è invece trasferito dalla tenenza dei carabinieri di Falconara Marittima, che ha retto fino al recente passaggio al vertice della compagnia fanese.