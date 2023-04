L’arresto del boss ha a che fare anche con noi

In classe abbiamo letto e discusso sull’arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto in una clinica privata a Palermo il 16 gennaio 2023 grazie all’inchiesta del procuratore antimafia di Palermo Maurizio de Lucia. Partendo da questa notizia di attualità abbiamo deciso di approfondire il tema della mafia. Ci ha colpito molto come ancora oggi molte persone siano costrette a sottostare a queste potenze criminali. Molto potrebbero fare le persone se decidessero di denunciare piuttosto che far finta di niente. Infatti il boss Matteo Messina Denaro è stato aiutato da molte persone a nascondere la propria identità; persone che avrebbero potuto farlo arrestare molto prima se lo avessero denunciato alle autorità. Spesso si scopre che anche uomini e donne che fanno parte dello Stato sono immischiati con la criminalità organizzata, ed è anche per questo che risulta difficile sconfiggerla perché non è facile identificarla perché spesso si mescola con il mondo della gente comune e con il mondo della politica, è quindi un bersaglio ancora poco definito. Speriamo di leggere sempre più spesso dell’arresto di boss latitanti proprio come quello di Matteo Messina Denaro e che sempre di più, partendo da noi giovani, si capisca che è un dovere di ciascuno di noi quello di avere un senso civico tale da proteggere la nostra comunità sia facendo buone azioni sia denunciando tutti gli atti illegali.

Matteo Amadori, Andfrea Arduini, Luca Marescalchi Luca, Luca Milella, Samuele Guglielmi