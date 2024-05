L’arresto di Bezziccheri. Pagò ragazzina di 16 anni per avere rapporti sessuali

Sesso in cambio di denaro con una sedicenne, di fronte agli occhi dell’amica. L’accusa di prostituzione minorile nei confronti di Augusto Bezziccheri, 74enne titolare della Isofom di Borgo Santa Maria, ha passato tre gradi di giudizio senza che sia mai trapelato nulla. Almeno fino a quando, venerdì scorso, è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Pesaro. Le manette sono scattate a seguito dell’ordine di esecuzione di una sentenza di condanna divenuta definitiva a sei mesi di carcere per il reato di natura ostativa, ossia per il quale non trovano applicazione i benefici della sospensione della pena, previsto dal 600 bis comma 2 del codice penale. E così venerdì scorso è stato eseguito dalla squadra mobile di Pesaro l’arresto "eccellente" di uno degli imprenditori più in vista della zona (già coinvolto in vicende legate a fiscali e condannato in via definitiva nel 2015 per lesioni colpose a seguito di un incidente sul lavoro) che non è passato inosservato agli occhi della comunità di Vallefoglia e dei 120 dipendenti che lavorano nello stabilimento di Borgo Santa Maria.

Tutto ha inizio nell’agosto 2016. L’allora sedicenne domiciliata in una comunità per minori di Fano viene invitata per il tramite di un terzo uomo ad una cena a Montecchio con Bezziccheri. La ragazza accetta l’invito e si presenta con un’amica, sua coetanea. A cena arrivano in auto, le passa a prendere un quarto uomo, pizzaiolo di Riccione, che in questa storia ha il ruolo di autista. Durante la cena non accade nulla di proibito, ma Bezziccheri consegna alla ragazza 200 euro con la promessa che seguiranno altri incontri. E così è stato: da lì è iniziata una fitta frequentazione tra i due, separati da mezzo secolo di differenza di età, fatta di conversazioni telefoniche ed sms, richieste da parte di lei di regali e soldi per l’acquisto di vestiti e scarpe e soprattutto incontri proibiti. La ragazza ha raccontato di aver consumato due rapporti sessuali tra agosto e settembre 2016 in cambio di denaro che le è stato consegnato direttamente da Bezziccheri prima, immediatamente dopo aver fatto sesso e anche successivamente. L’unica condizione posta dalla ragazza era che fosse presente agli incontri anche l’amica che non ha mai preso parte direttamente ma la cui presenza durante i rapporti la faceva stare più sicura. Tutto sarebbe proseguito senza fare rumore se ad un certo punto la responsabile della comunità in cui viveva non avesse scoperto quello che stava accadendo e con lei la ragazza si è confidata. La responsabile ha scritto una relazione e accompagnato la ragazza alla polizia.

Di fronte agli agenti la sedicenne ha confermato tutto riconoscendo il volto di "Augusto", quell’uomo di cui non conosceva nemmeno il cognome, attraverso alcune foto fornite dagli inquirenti. Non c’è tuttavia mai stata denuncia da parte della ragazza che non si è costituita parte civile rinunciando a prendere parte al processo che è andato avanti d’ufficio