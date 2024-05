L’arrivo di Lepore, sindaco di Bologna: "Scaramucci faccia volare Urbino"

Tornare a pensare in grande: è stata questa la sintesi dell’incontro di ieri in fortezza in cui il sindaco di Bologna Matteo Lepore è stato ospite di Federico Scaramucci e della sua coalizione ‘La città che verrà’. Dopo quello di Firenze Dario Nardella, anche il primo cittadino emiliano è giunto a Urbino per parlare di buone pratiche amministrative e sostenere il centrosinistra nella campagna elettorale, con moltissimi cittadini presenti ad assistere. Il tema era ‘Il Comune ti dà voce. Urbino e Bologna incontrano le associazioni e il mondo del terzo settore’.

Si è dunque parlato di partecipazione attiva, associazionismo e valorizzazione del capitale sociale: "A Bologna - ha spiegato Lepore - abbiamo il regolamento per l’amministrazione condivisa del bene comune e sono nati i patti di collaborazione con i cittadini. Il primo di questi prende vita quando un gruppo di cittadini si offre di aggiustare una panchina: sarebbero serviti sei mesi di pratiche burocratiche per fare una cosa tanto semplice. E quindi abbiamo scelto di scommettere su un rapporto di fiducia, su uno strumento già riconosciuto a livello internazionale. Perché un parco o una panchina non rappresentano solo una buona amministrazione, ma rafforzano il benessere della collettività".

Ha raccolto l’idea Scaramucci: "Vogliamo una città che si apra ai cittadini, alle comunità, alla partecipazione: un’idea contrapposta a quella dell’uomo solo al comando che ignora il confronto con i cittadini. La nostra visione di amministrazione è aperta ai giovani, alle forze dinamiche e innovative che vogliono far ripartire Urbino dai suoi valori più profondi e dai temi che più riguardano il suo futuro: lavoro, sanità, università, turismo, commercio e socialità. Sono mesi che giriamo tutto il territorio in lungo e in largo e ciò che mi ha colpito è la voglia di partecipare, di aprire un tappo che ha tenuto chiusa una comunità intera. C’è un malcontento diffuso dovuto all’assenza rispetto alla gestione della sanità, che i cittadini trovano notevolmente peggiorata, mentre l’amministrazione dice che va tutto bene".

Federico Scaramucci ha concluso invitando il sindaco uscente di Urbino ad un faccia a faccia davanti agli elettori: "Invitiamo Gambini ad un confronto pubblico di fronte ai cittadini, in cui si parli di idee. Noi siamo disponibili".

Giovanni Volponi