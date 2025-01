L’arte al femminile contro la violenza sulle donne

Si chiama “Poesia, musica, parole, luci e ombre al femminile“ la serata organizzata oggi alle 21 dalla Biblioteca di Mercatello nella sala dell’aula magna della scuola. Il tema affrontato sarà quello della violenza sulle donne con testimonianze intervallate da musica e poesia. Sul palco interverranno Anna Rita Calavalle, testimone e consulente bicamerale “Femminicidio e violenza di genere“ e i rappresentanti del Centro Antiviolenza di Pesaro “Parla con noi”. Gli interventi poetici e musicali saranno a cura di Gastone Cappelloni e Lorenzo Fabbri.

Le attività della biblioteca però non si fermano qui perché per tutto l’anno aderirà anche all’iniziativa lanciata dalla scrittrice Carolina Capria organizzando un book club che si incontrerà con cadenza bimestrale a partire dal 31 gennaio per discutere e confrontrarsi sulle opere lette, da Persuasione di Jane Austin a Jane Eyre di Charlotte Bronte, fino a Via col Vento di Margaret Mitchell. Serata finale il 21 novembre con la discussione incentrata sul libro L’arte della Gioia, scritto da Goliarda Sapienza, serata nella quale sarà presente anche Carolina Capria che presenterà il suo libro “Maestre“ partecipando alla discussione e chiudendo il ciclio di letture.

Andrea Angelini