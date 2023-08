L’arte che invade la città Gavardiana, il bello dello stupore

Si terrà da sabato al 13 agosto nel centro storico, la XXXIV edizione della Gavardiana, storica manifestazione d’arte all’aperto proposta ininterrottamente dal 1963 al 1988 e tornata a vivere nel 2015. "Tra gli appuntamenti più longevi della città e tra quelli che meglio danno l’idea del senso del collettivo e dello spirito della creatività del nostro territorio; elemento che ha molto a che fare con temi di Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini –. La manifestazione si inserisce in un periodo (quello che vive con il Rof) e in luoghi rossiniani fortemente simbolici; nella prospettiva 2024 la Gavardiana sarà un evento da rimodulare per poter far vivere al meglio lo stupore che sa regalare".

"Da sabato torneranno ad essere occupate, con la passione e il colore di sempre, le corti dei palazzi e le vie limitrofe a Casa Rossini. Insieme, in maniera popolare e rappresentativa, tra arti e generazioni diverse, con un occhio al passato e uno al futuro prossimo, verso Pesaro 2024" spiegano gli organizzatori Luca Storoni, presidente del Q1 e Ennio Buonanno, pittore. La rassegna 2023 vedrà l’esposizione delle opere di 68 artisti tra pittura, illustrazione, scultura, ceramica e fotografia e si snoderà tra via Gavardini, Palazzo Gradari e Palazzo Mazzolari Mosca. La pittura e l’illustrazione sarà presente con 33 autori, tra via Gavardini, palazzo MazzolariMosca e palazzo Gradari dove, nel salone nobile al primo piano, saranno presenti le opere di giovanissimi pittori bielorussi premiati lo scorso giugno a Pesaro all’IX International Contest Grand Festival.

Presente anche il senigalliese Franco Fileri che esporrà una piccola personale nella saletta che collega il cortile esterno e la corte centrale di Palazzo Gradari che accoglierà, nell’androne d’ingresso, la fotografia. Saranno 7 gli scultori che esporranno nel cortile esterno di Palazzo Gradari su via Gavardini mentre il gruppo Amici della Ceramica saranno presenti con le opere di 29 autori. Grazie alla disponibilità e alla creatività di Lorena Iacomucci, artista e artigiana della carta e della calligrafia, di fronte al suo Laboratorio d’Arte del Libro si terranno dimostrazioni di rilegatura e di calligrafia insieme all’artista Katia Fornaroli per l’intera durata dell’evento. L’inaugurazione è prevista sabato 5 alle ore 18,30, nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente dal 5 al 13 agosto, dalle ore 18.30 alle 23.30.

Luigi Diotalevi