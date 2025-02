L’arte come traino turistico. Progetto al via

L’arte contemporanea come volano culturale e turistico per la città. È questo l’obiettivo di "Fossombrone Contemporanea", un ambizioso progetto partorito dalla giunta Berloni il 22 gennaio scorso. Si tratta di creare una rete tra gli artisti del territorio valorizzandone spazi e opere. Il fermento che caratterizza la città negli ultimi anni, che ha trovato un primo approdo nella nuova galleria Spazio 22 in piazza Dante, vedrà ora una sua organizzazione attraverso un piano strutturato sia di promozione che di comunicazione. Si tratta in buona sostanza di mappare e mettere in rete gli atelier, i laboratori, le gallerie e le bacheche d’autore che esistono nel territorio comunale, creando un percorso che possa essere goduto dai residenti e dai visitatori.

Il primo passo verso la costruzione di questa inedita "piattaforma" informativa sarà un incontro pubblico il 7 febbraio alla sala del consiglio di corso Garibaldi. In quell’occasione si raccoglieranno le adesioni degli artisti interessati al progetto. Potrà partecipare chi, artista singolo o gruppo di artisti, sia attualmente in attività e disponga di uno spazio fisico visitabile nel territorio di Fossombrone. Il progetto prevede, tra l’altro, la pubblicazione di una brochure promozionale che includerà una mappa della città con l’indicazione dei luoghi d’arte, le presentazioni degli artisti e tutte le informazioni utili per organizzare visite. Il lancio ufficiale dell’iniziativa sarà accompagnato da una giornata di apertura coordinata di tutti gli spazi che avranno aderito, con visite guidate agli atelier e ai laboratori. Per info e chiarimenti è possibile contattare Leonarda al numero 349 5170855.

a. bia.