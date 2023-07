L’arte contemporanea per tutti C’è il ’Traffic Festival’ in Valcesano

Torna ‘Traffic Festival’, manifestazione organizzata dall’associazione culturale ‘Marche Arte Viva’ dedicata al connubio tra arti visive, spettacoli, musica, poesia e laboratori didattici nel segno della contemporaneità. Titolo di questa edizione è ‘La quinta rotazione della terra’, che da venerdì a domenica animerà San Lorenzo in Campo, Pergola e Loretello di Arcevia. I curatori sono Matteo Binci, Bianca Schröder, Pietro Consolandi, Giacomo Pigliapoco e Giulia Angeloni.

La manifestazione coinvolge artisti nazionali e internazionali attraverso mostre, performance, talk e workshop di arte contemporanea. In cartellone: Federico Antonini, Riccardo Baruzzi, George Bâzgu, Canva6, Eliza Collin, Gaia Ginevra Giorgi, Hardchitepture, Maria Laet, Teresa Noronha Feio, Edoardo Piermattei, Luna Pittau, GianMarco Porru, Davide Quadrucci, Massimo Ricciardo, Meynsense, Ana Maria Timofticiuc e Annalisa Zegna. I primi appuntamenti si svolgeranno venerdì 21 in vari luoghi di San Lorenzo in Campo, tra laboratori per bambini (dalle 9.30 alle 12.30), un talk alla Fattoria Agrituristica Casale Venezia (ore 17), un live session alle 18 con Riccardo Bruzzi al teatro Tiberini e, a seguire, un laboratorio con l’Accademia di Belle Arti di Urbino; alle 19.15 la visita guidata mostra collettiva nel centro storico.

"’La quinta rotazione della terra’ – spiegano i promotori – prende ispirazione dalla tecnica agricola che consiste nell’avvicendamento di differenti coltivazioni del terreno a fasi di riposo e, in particolare, dal sistema ‘Norfolk’, ciclo di rotazione quadriennale sviluppato in Inghilterra nel XVII secolo, che punta sulla coesistenza tra agricoltura e allevamento". Partendo da qui "il festival immagina una ideale e mai sperimentata ‘quinta rotazione’ che vuole pensare la terra e il suolo non solo come fonti di nutrimento, bensì quali agenti vivi in dialogo con altri esseri, capaci di divenire luoghi di collaborazione planetaria". Info e programma completo su www.trafficfestival.it.

s.fr.