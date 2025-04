L’arte dei cesti fatti a mano per far dialogare le generazioni

L’arte dei cesti fatti a mano si fonde con quella della fotografia, in uno scambio tra vecchie e nuove generazioni: è il progetto svolto dalla classe 3ª A del Liceo artistico Scuola del Libro di Urbino, che ha visto una quindicina di giovani prima scoprire l’arte dell’intreccio di canestri e contenitori con l’associazione Salice Vivo, e poi realizzare degli scatti inserendo i manufatti nei contesti commerciali quotidiani della città.

"La classe dell’indirizzo cinema e fotografia – ha spiegato la dirigente Lucia Nonni – grazie a Salice Vivo ha potuto fare una bellissima scoperta: l’arte cestaria è una tradizione antichissima del territorio marchigiano, e gli studenti, accompagnati dal professor Giuseppe Angeli e aiutati dal tecnico Loris Luzi hanno prima usato la loro creatività ipotizzando mille usi diversi per i cesti, in particolare all’interno di alcuni locali commerciali di Urbino, e poi hanno creato e stampato varie decine di bellissime fotografie che, nel loro insieme, creano una storia di dialogo tra generazioni".

Gli scatti vedono oggetti intrecciati con rami e materiali vegetali entrare nella quotidianità di negozi di alimentari, oggettistica, ricevitorie e persino pescherie, con risultati sorprendenti nella valorizzazione sia dei manufatti, sia soprattutto dei prodotti con cui sono riempiti, che si tratti di triglie fresche o articoli di cancelleria.

"Fare i cesti è una attività quasi abbandonata – hanno detto alcuni degli studenti – e siamo stati felici di averla potuta documentare in usi quotidiani, oltre ad aver scoperto che si possono usare in tantissime circostanze. All’inizio tra i negozianti c’era un po’ di ritrosia, ma poi molti li abbiamo conquistati".

Alcuni intrecci sono stati usati come sottopiatti, altri per posare il denaro sulle casse dei negozi, altri ancora come sottovasi: "La loro presenza rende dei piccoli momenti più belli e felici – ha spiegato il docente Giuseppe Angeli – e nelle foto ciò è stato esaltato al meglio. In Italia li usiamo poco, a favore dei sacchetti di plastica, ma il cesto sta vivendo un’espansione in Europa ed è un prodotto sostenibile che va assolutamente valorizzato. Spero che sia un progetto che andrà avanti perché, dietro il cesto ci sono un sacco di valori: pazienza, arte, divertimento, passione". Elogi al lavoro da parte dell’assessore alle politiche educative Massimiliano Sirotti: "Salice Vivo, con Viviana Reggiani e gli altri membri, ha coinvolto sapientemente i ragazzi nell’uso delle loro piccole opere d’arte e le immagini dimostrano che hanno colto la bellezza di questi prodotti. Questa collaborazione è solo un inizio, il meglio deve ancora venire".

Giovanni Volponi