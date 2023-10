L’arte del ’riciclo’ nell’arco di Costantino. L’enigma irrisolto

Esiste un monumento a Roma la cui interpretazione è molto dibattuta e ben lungi dall’essere risolta. È una struttura imponente, all’apparenza semplice: l’arco di Costantino. Numerosi manuali di storia dell’arte medievale hanno origine dall’arco di Costantino, considerato "precursore" di alcuni elementi che si diffonderanno nell’uso artistico dei secoli di Mezzo. Fu eretto a tre fornici, nell’anno 315 per celebrare i decennali dell’imperatore (come indicato, allusivamente, in alcune iscrizioni).

Alcuni critici lo hanno definito: "la decadenza della forma" o "la morte dell’arte classica", per quale motivo? L’arco è rivestito di sculture. "Niente di nuovo", si dirà. In realtà molte non furono realizzate ex-novo per l’arco, si trattava di elementi di spoglio, di reimpiego. Ecco la novità. È inaudito che il senato di Roma celebri l’imperatore edificando un arco su cui vengono montati nuovi rilievi di fattura inedita (allegorici, più che verosimiglianti) e vecchi, splendidi, rilievi scultorei sottratti a monumenti dedicati a imperatori precedenti, come Marco Aurelio. Verrebbe da dire "riciclo".

Il fenomeno si chiama "reimpiego" di spolia, frammenti che provengono dalla spoliazione di precedenti edifici, e non era in uso nell’antica Roma. Per contro sarà in voga nel Tardoantico (IV-VII secolo d.C.) e per tutto il Medioevo. Come interpretare una operazione del genere posta in atto dal senato? La critica ancora si arrovella. Fretta nel costruirlo? Mancanza di maestranze? O un messaggio voluto? Costantino, l’imperatore di tutti, del vecchio mondo (pagano), del nuovo mondo (cristiano) celebrato attraverso un arco che mostra l’antico (i rilievi di spoglio con perfetta mimesis classica) e il moderno (i rilievi eseguiti ex-novo, "bruttini"). Geniale. (uscita 286)