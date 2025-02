Si intitola ‘L’arte del selfie nel Medioevo’ lo spettacolo che l’autore e musicista Giovanni Succi proporrà oggi alle 17,30 alla biblioteca di Mondavio allestita al centro di aggregazione giovanile ‘Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume. Succi condurrà il pubblico a incontrare il sommo poeta Dante Alighieri con uno spettacolo per sola voce e chitarra acustica. L’appuntamento, organizzato da CoMeta Biblioteche in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Mondavio, si inserisce all’interno del bando ‘Benessere in Comune’ indetto dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

A fine spettacolo, sarà offerta una merenda. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria con un WhatsApp al 3517340503.

s.fr.