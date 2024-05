L’arte della solidarietà e inclusione. Ragazzi premiati: Mengaroni sul podio

Idee brillanti, disegni, ritagli, pennellate, ma soprattutto confronto. Sono state ore preziose quelle che, i ragazzi delle scuole partecipanti alla terza edizione del concorso d’arte promosso da Piattaforma Solidale, hanno utilizzato per realizzare opere e discutere sul tema della ‘solidarietà e inclusione contro ogni forma di violenza’. Dopo mesi di lavoro sono state 84 le opere presentate, ed oggi finalmente, possiamo incoronare i vincitori. "L’obiettivo di questo progetto non è soltanto quello di premiare l’opera vincente ma il vero valore dell’iniziativa sta nel far capire ai giovani l’importanza del confronto e del dialogo- afferma Massimo Domenicucci, presidente di Piattaforma Solidale-. Viviamo in un mondo pieno di violenze e il filo conduttore che le lega è sempre lo stesso, cioè la mancanza di dialogo, il negare il confronto e voler prevalere sull’altro. Con il concorso, oltre ad aver proposto ai ragazzi di lavorare su un progetto artistico, li abbiamo incontrati nelle scuole ed, assieme a diverse figure professionali, abbiamo dialogato con loro. E’ stato sorprendente, i ragazzi non hanno mai perso l’attenzione anzi hanno partecipato attivamente al dibattito dall’inizio alla fine scordandosi perfino del cellulare che ad oggi giorno ci distrae continuamente. Il nostro prossimo obiettivo è quello di raccogliere tutti i materiali che abbiamo utilizzato per gli incontri ma anche quelli realizzati dagli alunni stessi per arrivare ad una pubblicazione finale".

Una premiazione che ha visto protagonista la sala Pierangeli della Provincia e che sul podio vede il lavoro di gruppo della classe ‘terza Af’ del liceo Preziotti Licini di Fermo, con l’opera dal titolo ‘Riflesso’, ispirata allo stile di Alighiero Boetti. Il secondo classificato, invece, è il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro con l’opera dell’ alunna Lea Fehervari, a pari merito con la classe seconda B del liceo artistico Nolfi-Apolloni. Altro pari merito per il terzo posto che è stato conquistato da Adriano Ansuini del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro e Martina Giorgini Pagnoni, Angel Nwagwu e Beatrice Valeri dell’Istituto Bramante Genga di Pesaro.

"Durante il progetto abbiamo fatto diverse riflessioni sul tema della violenza di genere perché può sembrare una cosa banale visto che se ne parla tanto però purtroppo questi episodi continuano a verificarsi e così abbiamo deciso di rappresentare tutto questo attraverso un’opera artistica", sottolinea Beatrice Valeri, una fra i terzi classificati. Al concorso hanno partecipato anche l’Istituto A.Cecchi e la Scuola del Libro di Urbino.

Ilenia Baldantoni