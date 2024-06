L’arte della stampa di Montaccini. Nel suo museo il manifesto: "In vino veritas, in aqua sanitas"

L’entusiasmo non va in pensione. E così Giorgio Montaccini, ormai prossimo a soffiare sulle candeline del 90° compleanno, continua a dare alimento alla propria passione per l’antica arte tipografica per sottrarre all’oblio suggestive pagine di storia. Dal 2008, anno di fondazione del Museo, l’interesse per la mostra, unica nel suo genere sul territorio vive, in crescendo, un bellissimo calamitante interesse. L’ultimo lunedì del mese di maggio è stato rallegrato dalla visita dell’assessorealla “rapidità“ (sport ed altre deleghe) del Comune di Pesaro, Mila Della Dora, che oltre a prendere visione delle varie tessere del prezioso mosaico, ed esprimere il proprio compiacimento, ha voluto rendendosico-protagonista, in una sorta di insegnamento-gioco,sotto la guida del maestro Giorgio, del privilegiodi stampare. Ha così visto la luce, al termine di una divertentemattinata, un pannello (foto) con la citazione “In vino veritas“ senza dimenticare “In aqua sanitas“.

l. d.