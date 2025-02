L’arte di “Lean“ tra ricerca e legami artistici di famiglia

Una mostra di forme e colori si apre oggi pomeriggio: alle ore 18 alla galleria d’arte Albani in via Mazzini ci sarà l’inaugurazione di una personale di Andrea Leonardi, in arte Lean. La mostra, che presenta opere create negli ultimi anni, si compone di circa trenta opere, tra quadri e sculture, in vari materiali.

"In questa esposizione – ci spiega l’artista – ho voluto rivivere le esperienze delle avanguardie artistiche della seconda metà del secolo scorso, cercando di tornare a godere di quella intensa e vissuta filosofia di pensiero e ritrovare i mezzi espressivi di quel momento culturale". Lean, cresciuto a Roma, da anni vive e lavora ad Aosta. Erede dell’estro artistico del nonno Andrea e delle tecniche grafiche e cromatiche del padre Arcangelo, noto pittore e scultore, ha allestito personali anche all’estero e partecipato a collettive. A Roma è stato cofondatore di AL2 - Rivista di Arte e Cultura e cogestore della galleria d’arte di famiglia.

La mostra propone esperienze realizzate in una continua ricerca di equilibrio tra materia e colori, opere libere nella loro immaginazione creativa, che rimettono in discussione il realismo puro per mostrare forme e immagini pregne di materia. Collage, piccole sculture, opere materiche che esprimono desideri nascosti e, soprattutto, un grande spirito di libertà.

Prosegue Leonardi: "Cerco di avvalermi di elementi semplici, usare un linguaggio tecnico spesso dissimulato, creando percorsi fantasiosi, trame a volte rigidamente geometriche, a volte più dinamiche". Anche Vittorio Sgarbi ha scritto di lui: "Le esperienze che ha vissuto, giovanissimo, col padre a Roma, gli hanno evidentemente lasciato un segno indelebile, imperituro: da lì, probabilmente, da quell’aver visto e toccato con mano la vita e le esperienze formali degli artisti che transitavano dall’atelier paterno, in quella via Margutta che era allora ancora centro vitale e non puro snodo turistico, in quel vedere di persona il cambiamento di passo di un’arte visiva che dalle esperienze degli anni Cinquanta e Sessanta viravano, complici le mode culturali dell’epoca, dal primo astrattismo al Nouveau Réalisme e poi al poverismo, si è formato dunque il fulcro vitale della sua sensibilità d’artista. Ed ecco, allora, il suo fare saltellante e dialettico da un assemblage di elementi eterogenei e a tratti discordanti a una estrema sinteticità del segno e della materia".

La mostra rimarrà aperta fino al 9 marzo.

