L’arte, isola del pensiero. Ne parla Cecilia Casadei

Oggi alle 17 nella Sala del Consiglio Comunale l’ultimo appuntamento 2025 delle conversazioni filosofiche promosse da Unilit: "Per una lettura dell’arte come isola del pensiero tra conflitti sociali, regimi e visionarietà". Una riflessione di Cecilia Casadei a partire dall’assunto filosofico di Adorno per cui l’arte diviene interpretazione critica della realtà per arrivare alla lezione di Arthur C. Danto che si chiede cosa rende tale un’opera d’arte. Un breve viaggio per una osservazione sull’arte come espressione autonoma e sui condizionamenti legati a regimi e conflitti. Un percorso che analizza esempi e linguaggi della contemporaneità nel confermare il valore della libertà dell’arte ed affermare: "Al tempo la sua arte, all’arte la sua libertà".