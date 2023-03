L’arte orafa fanese Carlo Bruscia in cattedra ricorda la tradizione

Bella serata al Lions Club di Fano dove si è parlato della nascita recente dell’Accademia Orafa, l’istituzione che a Fano si propone di riprendere la tradizione orafa degli ultimi decenni del secolo scorso. Su invito della presidente del Lions Club Simona Rabbi è intervenuto il critico d’arte e operatore culturale Carlo Bruscia che ha tracciato una storia dell’arte orafa e dell’oreficeria fanese partendo da colui che è stato un po’ il "fondatore", vale a dire l’artista arceviese Edgardo Mannucci all’epoca in cui ha diretto l’Istituto statale d’arte " Adolfo Apolloni". Sotto la sua guida nacque tutta una schiera di giovani allievi fanesi poi diventati affermati orafi e artisti del gioiello, da Alberto Giorgi a Giorgio Facchini, a Sandro Donini. L’epoca d’oro, è proprio il caso di dirlo, ha visto sempre Fano, come ha raccontato Carlo Bruscia, al centro di mostre iniziative in questo settore, a partire dall’Oro delle Marche svoltasi nel 1984 nella chiesa di San Domenica, mostra a cura di Franco Solmi, per proseguire con "L’Oro della ricerca plastica" l’anno successivo presentata da Enrico Crispolti, che ha rappresentato un confronto dialettico tra la realtà orafa marchigiana e quella nazionale. Bruscia ha citato tra gli altri Arnaldo Pomodoro che era stato da lui contattato per la redazione di un progetto, il famoso "Progetto Gregotti-Pomodoro" per la ristrutturazione del Lido che però è rimasto solo sulla carta. L’Accademia Orafa di Fano si propone di organizzare a partire da questa estate – come ha confermato Carlo Bruscia – corsi di formazione superiore post-liceale nel settore del gioiello d’artista e dell’accessorio fashion. Tra i suoi programmi anche l’allestimento di mostre, convegni, seminari con l’obiettivo di riprendere questa tradizione orafa tutta

fanese.

s.c.