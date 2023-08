L’arte per capire il mondo d’oggi "Dopo la pandemia c’è la guerra"

Torna dopo anni di assenza sulle scene espositive di Pesaro, Natale Patrizi. In arte Agrà. Torna per una esposizione delle sue opere – il ricavato andrà in beneficienza all’associazione Piattaforma Solidale – a palazzo Gradari. La mostra la cui inaugurazione è fissata oggi alle 18, è curata da Lorenzo Fattori. Le opere che saranno messe in mostra, una cinquantina circa, corrono lungo un titolo che è "Dopo la pandemia la guerra" perché sono tutte opere eseguite durante la “prigionia“ da Covid.

Per chi non lo conoscesse, Natale Patrizi è un moderno estroso: "Faccio la mostra ma adesso non ricordo a chi andrà il ricavato in beneficienza". Ex professore dell’istituto d’arte Mengaroni, ha poi lasciato l’insegnamento per dedicarsi alla sua passione: dipingere. E la sua pittura sono le colline che da Marotta risalgono la vallata del Cesano.Anche le donne del Cesano.Per capire il personaggio: "Ho fatto una mostra in un casolare abbandonato vicino a Mondolfo, ma non scrivete nulla perché ho già portato via tutto".

Poi un bellissimo carteggio sulla supremazia della pittura rispetto alla fotografia con un grande della macchina fotografica come il senigalliese Mario Giacomelli: vicini di “casa“, prima contro, e poi amici. Una delle sue più belle invenzioni pittoriche è stato il paesaggio delle sue colline incastanato dentro una finestra. "Sì me le hanno chieste anche dei musei, ma io non ho mai venduto nulla".

Questo è il profilo di Natale Patrizi in arte Agrà. Un creativo sotto tutti i profili che apre oggi questa mostra a palazzo Gradari. Di recente è stato protagonista delle cronache artistiche per aver dipinto con l’antica tecnica “a calce” un muro lungo più di cento metri a Cerbara di Fano, che ha per soggetto la mitologica “Battaglia del Metauro’’ un argomento che lo ha sempre affascinato. Il murale ha trovato grande diffusione in rete: su Google risulta tra le opere murali più visionate (fra l’altro risulta essere una delle opere murali più lunghe in Europa). Queste opere sono a disposizione del pubblico; il ricavato della loro vendita sarà interamente devoluto a sostegno di un nuovo progetto dell’associazione “Piattaforma Solidale”. Il presidente Massimo Domenicucci: "I fondi raccolti andranno a finanziare una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli studenti delle scuole medie e superiori sui valori della solidarietà, inclusione e accessibilità considerati in senso lato. Accessibilità non solo come abbattimento delle barriere architettoniche ma anche sociali, culturali ed economiche. Il progetto mira a supportare le persone più deboli percorrendo la lotta al bullismo, alle discriminazioni razziali e sociali, sensibilizzando la società all’integrazione ed alla solidarietà di tutti suoi membri".

La mostra è supportata da un bel catalogo (130 pagine, stampato a colori) edito dal Gruppo Leardini, con saggi introduttivi di Silvano Bracci, Lorenzo Fattori, Paolo Sorcinelli, Guido Ugolini. All’interno sono pubblicati anche i 57 disegni (dedicati alle terribili immagini della guerra). Don Silvano Bracci (ex-francescano e grande studioso di storia e arte francescana) sarà garante dell’operazione di raccolta fondi.

