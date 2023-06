L’arte riempie i locali sfitti Ceramiche dove c’era Montesi

La lotta al degrado in centro storico passa anche per l’arte. Detto, fatto. Il primo locale, sfitto, ad aver rialzato la saracinesca per essere valorizzato con le opere d’arte realizzate dagli studenti del liceo artistico Mengaroni è stato lo storico ex Caffé, pizzeria, pasticceria di Giorgio Montesi in via San Francesco, 50.Il locale è libero, tornato sul mercato delle locazioni. "Ha spazi funzionali su tre piani – ha spiegato Tommaso Andreani, presidente provinciale agenti immobiliari Fiaip –: è il primo della ventina di locali sfitti in centro storico ad aver aderito al progetto di valorizzazione artistica ideato dal Comune. Ringraziamo l’assessore Francesca Frenquellucci per la soluzione adottata perché è in grado di conciliare l’esigenza di rendere visibile l’immobile ad un possibile locatario con quella di rendere gradevoli alla vista dei passanti la vetrina degli stessi locali, per il tempo che restano sfitti". In cosa consiste il progetto?

"E’ semplice – osserva l’assessore Frenquellucci –: i proprietari dei locali sfitti possono candidarsi alla valorizzazione, gratuita e affidata di volta in volta ad artisti ed artigiani, inoltrando la propria richiesta all’indirizzo [email protected] Il prossimo che inaugureremo sarà lungo il Corso XI Settembre. L’intervento è inserito nella più ampia strategia di riqualificazione messa in campo tramite il "Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro" che chiede ai proprietari di negozi "liberi" di oscurarne le vetrate con pannelli o materiali di colore chiaro, per rispettare il decoro estetico delle vie . Dal confronto con la Fiaip è emersa la nuova declinazione. Il liceo artistico coordinerà, grazie alla collaborazione della professoressa Isabella Galeazzi, la grafica di tutto il progetto e non solo. In questa prima occasione, l’Istituto ha curato l’allestimento artistico lavorando sul tema di Rossini gourmet. Tutti gli artisti e gli artigiani che coinvolgeremo dovranno modulare negli allestimenti opere collegate all’identità culturale pesarese". Ecco perché da ieri, chi passa davanti alla vetrina in via San Francesco, ammirerà la collezione di ceramiche, ispirate alle opere di Rossini realizzati dalla sezione di grafica del Mengaroni. Sullo sfondo due costumi d’epoca, anche questi realizzati dagli studenti della sezione moda. La prima ad apprezzare il contributo dato dal liceo Mengaroni è stata Raffaella Montesi, proprietaria del locale: "E’ molto bello grazie" ha detto rivolgendosi alla preside Serena Perugini e alle due studentesse da Valentina Tonti e Giulia Forlani, presenti ieri.

Solidea Vitali Rosati