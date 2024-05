L’Arteterapia del Gruppo Atena per il Premio “Rotondi“ dei salvatori dell’arte

Ci sarà anche il Gruppo Atena alla ventiseiesima edizione del Premio Rotondi. Verrà presentata sabato alla Rocca Ubaldinesca alle 18, infatti,"Al di qua del muro" una mostra di ceramica raku che nasce dal progetto di Arteterapia del gruppo in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona.

Fondato dal commendatore Ferruccio Giovanetti, il Gruppo Atena accoglie persone in difficoltà afflitte da disturbi psichiatrici, che vengono seguite da personale specializzato e qualificato. La mostra esporrà opere dei partecipanti all’Atelier di Arte e Arteterapia tenuto da Paola Zago, artista e arteterapeuta, che provengono da quattro strutture riabilitative sociosanitarie di Atena: le Badesse, Serenity House, Molino Giovanetti e Rems Casa Badesse, la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza dove sono curate e seguite persone che hanno commesso reati ma non sono imputabili a causa del proprio disturbo psichiatrico.

"Il Raku – spiegano dal Gruppo Atena – è una tecnica di cottura della ceramica che risale al Giappone del XVI secolo, e significa gioia di vivere e condivisione. Il fuoco è l’elemento che contraddistingue questa tecnica, e rappresenta il fattore trasformativo del percorso di cura dei partecipanti al progetto, che attraverso l’arte e la ricerca del bello intraprendono un vero e proprio percorso di cura parallelo e complementare a quello clinico". L’evento sarà seguito da un aperitivo e, alle 21, da un concerto di pianoforte.