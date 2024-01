L’artista Arianna Pace per la Capitale della Cultura

Nell’ambito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, a partire dal 17 gennaio si avvia a Pergola la seconda fase di un progetto culturale nato nel 2023 che avrà come protagonista, a Casa Sponge, l’artista pesarese 28enne, Arianna Pace e la sua arte relazionale. L’artista svilupperà un progetto che intende raccontare le connessioni tra il patrimonio paleontologico, il paesaggio, il Monastero di Fonte Avellana, la ricerca di Casa Sponge e la comunità. "Il tutto, attraverso un metodo di ricerca condiviso – spiegano i promotori –: camminare come strumento per riconoscere il senso delle cose, come primo passo per costruire un paesaggio, dove le strade non conducono solo a luoghi, ma sono esse stesse ambiente. Così, lo spazio diventa soggetto attivo, produttore di affetti e relazioni. Il sentiero percorso si trasformerà in un’impresa conoscitiva collettiva attraverso la creazione di una carta/mappa intesa come strumento di dialogo. La collezione di fossili, il Monastero di Fonte Avellana luogo in cui Piccinini ha abitato per anni e la filosofia di Casa Sponge, saranno il punto di partenza per indicare la via". Curatrice del progetto è Antonella Micaletti.