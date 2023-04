L’artista e il pedagogista Fano celebra i suoi talenti

Celebrati i fanesi Carlo Simoni e Francesco Tonucci: venerdì la consegna della Fortuna d’Oro nella sala Verdi del Teatro della Fortuna. "Una comunità – ha detto il sindaco Massimo Seri – è come una grande famiglia e quando un proprio componente ottiene importanti risultati lo festeggia e ne è orgogliosa". Quest’anno l’Amministrazione ha deciso di premiare l’attore, registra, scrittore e pittore Carlo Simoni "che dopo aver calcato i palcoscenici di tutta Italia, ha dato vita a un laboratorio teatrale in cui l’arte e il teatro si uniscono per offrire supporto terapeutico a uomini e donne che vivono condizioni di disagio".

Francesco Tonucci, pedagogista, insegnante e autore di numerosi libri sull’infanzia e l’educazione, è stato invece scelto come "l’ideatore del progetto internazionale La Città dei Bambini, perno del laboratorio di Psicologia della Partecipazione infantile dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr. "Abbiamo voluto enfatizzare il talento delle nostre eccellenze – ha aggiunto Seri –: Tonucci è un visionario che ha la capacità di guardare oltre. Un sognatore che coglie le sfumature partendo dagli occhi dei più piccoli. Porta il nome di Fano nel mondo. Simoni invece è un artista poliedrico: in lui la pittura e il teatro sono uniti da un legame forte. E’ in grado di tirare fuori le emozioni più nascoste e metterle a terra".

"Con l’attribuzione di questo premio – ha aggiunto la presidente del Consiglio comunale Carla Cecchetelli – celebriamo l’identità della nostra città che non è solo un’estensione territoriale, ma è l’anima che trasmette ai suoi cittadini". "Sono onorato del premio ricevuto – ha commentato Tonucci –. Quando ho iniziato il progetto sui bambini ritenevo che l’anima dei più piccoli fosse una bussola. Dopo 30 anni sento ancora che questa strada sia quella giusta". Simoni ha indicato nell’"appartenenza a una comunità un potentissimo sentimento che si propaga e unisce i cittadini. Sento forte il sentirmi parte di questa comunità". Consegnata poi una benemerenza a Francesco Nigro per aver donato a Fano la sua collezione di macchine da scrivere custodita nella sede di via Nolfi del Polo 3.