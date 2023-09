L’Arzilla fa ancora paura. "Eppure si sa cosa bisogna fare"

Si avvicina la stagione delle piogge e torna la paura per l’esondazione del torrente Arzilla. Di fronte all’immobilità degli enti locali, in primis Comune e Regione, il Comitato Arzilla Viva spera nel Prefetto al quale chiede di intervenire: "Gli invieremo una pec nei prossimi giorni. Inoltre cercheremo di effettuare un accesso agli atti comunali per capire se ci sono progetti che riguardano il torrente". Anche se le competenze non sono chiare, il presidente dell’associazione Arzilla Viva Walter Durpetti pensa che "il sindaco Seri debba farsi carico del problema anche perché, in caso di calamità, la responsabilità è sua". "Sono 10 anni – lamenta – che telefono negli uffici dei vari enti per richiamare l’attenzione sull’Arzilla. In Italia si spendono miliardi per rimediare ai danni provocati dalle calamità naturali, ma si investe poco o nulla per prevenirli".

Eppure le indicazioni su cosa fare e su come evitare o limitare i danni nel caso di forti piogge e di esondazioni, ci sono. Sono contenute in uno studio commissionato dal Comune sul torrente Arzilla e il fiume Metauro che è nelle mani dell’Amministrazione comunale da febbraio 2022. Quanto viene suggerito nello studio è stato sintetizzato ieri mattina, proprio lungo il torrente Arzilla, dagli esponenti del Comitato Arzilla Viva, Durpetti e Enrico Fumante, che è anche consigliere comunale. "Vanno create – ha spiegato Fumante – aree di esondazione o casse di espansione per fronteggiare le piene, vanno adeguati gli argini per il regolare deflusso delle acque ed eliminati i limi che, nel corso degli anni, hanno creato lungo l’argine un muro alto quasi 3 metri". Nello studio, inoltre, al capitolo sulle criticità idrauliche, si mette in evidenza "l’intesa erosione" delle sponde del torrente in prossimità dell’autostrada e in via Monte Nerone, mentre vicino alla pista Zengarini si segnala "la ridotta funzionalità idraulica del torrente per il crollo nell’alveo di vegetazione ad alto fusto".

Preso atto dal comitato Arzilla Viva anche il fallimento del ’Contratto di fiume’ che avrebbe dovuto creare una sorta di governance del torrente Arzilla e del fiume Metauro e che, dopo vari passaggi, è ora nelle mani dell’assessore all’Ambiente Cora Fattori: "L’assessore, però, – insiste Durpetti – non ha il personale per portarlo avanti. Si potrebbe dare in gestione a professionisti esterni, ma mancano le risorse". Il Comitato ricorda anche che per le aree di esondazione (ne era stata individuata una in zona Falciraga) servono almeno 6 milioni di euro.