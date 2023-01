"L’ascensore dei vigili fermo da quattro anni"

I residenti di Colli al Metauro costretti su una carrozzina o che, comunque, hanno difficoltà a camminare, non sono assolutamente in grado di raggiungere gli uffici della polizia locale. Questo, perché l’ascensore dello stabile in cui è collocata la sede dei vigili (al primo piano) è perennemente fuori servizio e per salire a piedi fino alla porta d’ingresso occorre fare ben 23 scalini, che sono una barriera insormontabile non solo per chi si sposta su una sedia a rotelle, ma anche per molti anziani e altre persone con problemi motori.

Quello che stupisce e indigna i cittadini è che questa situazione si protrae ormai da 4 anni e mezzo, cioè da quando la polizia locale del comune nato dalla fusione di Saltara, Serrungarina e Montemaggiore è stata trasferita dal palazzo della delegazione comunale di Calcinelli ad un edificio a Tavernelle, all’incrocio tra via IV Novembre e via II Giugno. Un immobile più spazioso e funzionale per gli agenti, ma vanificato da questo ostacolo dell’ascensore fuori uso. "Che io mi ricordi – racconta una persona che ha un familiare sulla carrozzina – da quando c’è stato lo spostamento dalla vecchia sede di Calcinelli a questa nuova di Tavernelle (di proprietà privata, ndr) il dispositivo non è mai andato neppure per un giorno. Alla faccia del diritto di accesso agli uffici pubblici. Io non conosco i motivi di questo disservizio, ma certo siamo di fronte a un problema serio e inaccettabile se si considera che nell’agosto del 2018 (quando ci fu l’inaugurazione della nuova sede da parte dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Aguzzi) nessuno poteva immaginare che l’ascensore non funzionava e che sarebbe rimasto offlimits. Se, poi, la giunta di allora lo sapeva, avrebbe davvero commesso un grosso errore".

Sul tema, 10 mesi fa era intervenuto il leader di minoranza consiliare Candio Curina, evidenziando che l’accesso agli uffici pubblici a tutti è un diritto fondamentale sancito dall’art. 3 della Costituzione e che le amministrazioni comunali hanno il dovere di eliminare le barriere architettoniche, ma non è servito a nulla.

Sandro Franceschetti