Lascia la brace in auto, la vettura prende fuoco: panico tra i passanti

Pesaro, 28 dicembre 2024 – Lascia le braci del camino in auto, credendo che fossero spente, ma il mezzo prende fuoco. E’ quanto accaduto questa mattina in viale XXIV maggio. Una signora, che aveva appena pulito il caminetto, aveva appoggiato le braci nell’auto parcheggiata davanti all’abitazione, forse con il proposito di buttarle via. Non si era accorta, però, che sotto la cenere ancora covava qualcosa di incandescente che si è alimentato e ha ripreso vita, incendiando tutto il mezzo. Il rogo, divampato in pieno centro, ha suscitato panico e apprensione tra i passanti. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.