Lascia Giada Gioacchini le subentra Antonino Romanello

Antonino Romanello è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Fermignano: succede a Giada Gioacchini (foto), che si è dimessa per motivi personali. Al posto di Romanello, diventa capogruppo di Fermignano futura Othmane Yassine, mentre il seggio da consigliere comunale di Gioacchini è rilevato da Antonio Feduzzi. "A malincuore, ho dovuto lasciare l’incarico – commenta la presidente uscente –. A causa dei miei impegni lavorativi e privati, in questo mio secondo mandato non riuscivo più a sostenere l’impegno preso sia come presidente del Consiglio comunale, sia per le materie di studio attribuitemi. Auguro buon lavoro a tutto il gruppo". Fermignanese d’acquisizione, Romanello è arrivato in paese nel 1991, "prima come studente, poi come libero professionista e infine come residente a tutti gli effetti. Qui ho costruito la mia vita affettiva e da tempo posso dire di essere integrato nella comunità, soprattutto grazie all’associazionismo. Il mio obiettivo è essere riconosciuto come figura imparziale eoperosa per il bene del paese

che rappresento, come fu Roberto Grossi, assessore al Patrimonio e alla Protezione civile, da poco scomparso".

Nicola Petricca