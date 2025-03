"Lasciare la città senza governo non è serio"

A ormai quattro giorni dalla fatidica adunanza che sarà ricordata come “Il Consiglio delle dimissioni“, a Urbino si rincorrono le opinioni, si fanno ipotesi, si sussurrano retroscena. Ma di concreto, ancora nulla. Dopo una riunione del gruppo Liberi per Cambiare, di cui non è trapelato nulla, oggi interverranno degli esponenti di Città Ideale, ma senza Lino Mechelli. Nel frattempo, si levano le proteste dell’opposizione.

C’è qualcosa che non torna nelle dichiarazioni di Gambini per Giorgio Ubaldi, segretario del Pd urbinate: "Ci vuole serietà per governare una città. Davvero il sindaco si sente sotto ricatto da parte degli stessi che lui ha voluto in lista? Uno che ha mandato via dalla giunta precedente perché aderisce ad un partito che sta fuori della coalizione (alla faccia della trasversalità della lista civica), che poi viene ricandidato in Liberi per Cambiare e oggi lo ricatterebbe?".

Poco serio, per Ubaldi, dimettersi se non per dare un segnale e poi ripensarci: "Dal dopoguerra non ci sono forse state crisi politiche, sgambetti, dispetti a cui i sindaci hanno dovuto far fronte? Eppure non si è dimesso nessuno, perché prima viene il bene della città. Lasciare la città senza governo per un anno è serio, con tutto ciò che c’è da fare, inclusi i progetti del Pnrr? No, Gambini non si dimetterà. Ha voluto mandare un segnale chiaro: che qui comanda lui. Con tutti, compresa quella destra che lo ha tradito alle elezioni del consiglio provinciale. Dissentire si chiama democrazia, la stessa che gli permette di fare il sindaco. A breve dirà che per il bene della città e per rispetto del mandato che gli hanno dato i cittadini non si dimetterà: piccolo rimpasto e via come prima. Del resto a carnevale ogni scherzo vale".

Offre una visione da una diversa prospettiva Francesca Crespini, del gruppo Futura, partendo dalla mozione che ha acceso la scintilla: "La Consulta dei Giovani è stata una dimostrazione del gruppo RinasciMenti assieme a Città Ideale e Centrodestra che alcune decisioni possono anche non essere prese direttamente e soltanto da Gambini. E questa è la cosa che disturba maggiormente il sindaco: l’avere all’interno una spina nel fianco che lui non si può togliere e che è in grado di mettere insieme la capacità di determinare scelte. Ma Gambini ha provato a costruire una narrazione irreale in cui i tre consiglieri divengono carnefici, mentre lui è una persona integra, coraggiosa, che non ha paura e che non tiene neanche al proprio ruolo pur di non sottostare ai ricatti". In realtà è l’opposto, per Crespini: "È solo una lotta di potere, quel potere per cui ha tirato dentro di tutto e di più, per cui ha governato non in funzione del bene comune ma della raccolta del consenso solo per avere la posizione esclusiva di comando. La mossa delle dimissioni è in realtà una rincorsa, per liberarsi di chi non è in linea con il capo, rafforzare la propria immagine e ripresentarsi entro i 20 giorni. E ancora una volta continua a prendere in giro i cittadini cercando di vendergli una sua personale verità. L’incapacità di risvegliare una città morta è evidente a tutti, e per distrarci ha inventato le dimissioni che sicuramente saranno revocate".

Gianluca Carrabs, di Alleanza Verdi e Sinistra, rimarca il rapporto tra Gambini e i propri consiglieri: "L’uomo solo al comando ha dovuto misurarsi con la democrazia e, non avendo nessuna dimestichezza con il metodo della condivisione e della gestione partecipata, è andato a sbattere. Ha sbattuto contro i suoi alleati, contro chi ha cominciato a parlare. In nove mesi dalle elezioni la quasi totalità dei consiglieri di maggioranza non ha mai preso la parola. Eppure ce ne sarebbe tanto bisogno. Peccato che le parole siano per chiedere posti in giunta e non per fare gli interessi dei cittadini. Sono sotto gli occhi di tutti i problemi di Urbino: crisi economica, calo demografico, isolamento infrastrutturale, ma soprattutto la sanità, con la riforma regionale che si è rivelata un flop. In questo scenario Gambini e la sua giunta litigano per contendersi gli assessorati come fossero al mercato. Per la sua dignità politica e personale, ci auguriamo che Gambini non ritiri le dimissioni, ma se dovesse farlo, la sua credibilità agli occhi dei cittadini è ormai irrecuperabile. Ma peggio ancora restando alla guida di Urbino sarà per tutto il suo mandato ostaggio dei suoi alleati, che potrebbero bloccare l’azione politica in ogni momento solo perché non assecondati".

Giovanni Volponi