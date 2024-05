"Lasciateci un tetto sulla testa. Non sappiamo dove andare"

C’è una situazione di emergenza a Monte Grimano Terme che, con uno sfratto in vista, potrebbe diventare molto urgente. I protagonisti lanciano un appello affinchè qualcuno gli aiuti a trovare una nuova casa e prenda in carico la loro situazione. Questa la storia arrivata alla nostra redazione: due uomini coinquilini nel piccolo centro termale, accolgono in casa anche il fratello di uno di loro, originario della Puglia e affetto da gravi patologie e il figlio, che di fatto si occupa di accudire il genitore.

I due nuovi abitanti della casa, che prima risiedevano in Sicilia, vivono una situazione sociale difficile con il precedente comune che li aveva dichiarati inabili al sostentamento autonomo e destinati a essere separati e inviati a strutture d’accoglienza. Con il trasferimento a Monte Grimano Terme, invece, con il fratello che diventerebbe amministratore di sostegno, potrebbero continuare a vivere insieme. Ma le problematiche rimangono, anzi aumentano. La ricerca di una casa per i due nuovi arrivati nel comune di Monte Grimano Terme non è facile, essendoci poche abitazioni in affitto. Una soluzione non si trova, vengono sentiti anche il parroco e il sindaco ma alla fine i quattro si ritrovano a vivere insieme, dovendo adeguarsi in casa alle esigenze della sedia a rotelle dove si trova uno dei nuovi arrivati, poiché l’importante per rimanere uniti è far in modo di far prendere la residenza ai nuovi arrivati. Succede però che dopo poco tempo sorgono incomprensioni e problematiche con il proprietario di casa che, tra accuse reciproche, si risolvono con una sentenza del 30 aprile del Tribunale di Urbino che sancisce l’allontanamento bonario degli inquilini dalla casa che, di fatto, gli lascia senza un tetto sulla testa. "Quando arriverà l’ufficiale giudiziario – spiega uno dei protagonisti di questa storia – gli diremo che non ce ne andiamo, semplicemente perché non sappiamo dove andare. Siamo stati due volte dai carabinieri ed abbiamo interpellato ogni istituzione ma sembra che nessuno ci ascolti. Rivolgo anzi un appello alle persone che potrebbero darci una mano ad aiutarci a trovare un posto dove vivere".

Anche il sindaco Elia Rossi si è interessato alla vicenda: "Avevo avuto un incontro preventivo con le due persone che già risiedevano nel mio comune che volevano far trasferire qui queste due persone. Ho fatto presente le difficoltà che presenta Monte Grimano Terme per persone con queste problematiche di salute poiché l’ospedale più vicino dista 45 minuti, i servizi sociali sono in capo all’Unione Montana e non c’è una buona rete di trasporto pubblico ma non mi hanno ascoltato. Mi sono interessato personalmente per dargli la copertura sanitaria trovando una formula adeguata e interessandomi per quanto possibile. Io non ne avrei fatto un caso su questa storia poiché vanno rispettate anche le regole del vivere in una comunità. Continueremo comunque a monitorare la situazione".

Andrea Angelini