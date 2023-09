Lasciati a piedi il primo giorno di scuola. Ira dei genitori: "Scriviamo al prefetto"

di Sandro Franceschetti

Malumore nelle giornate di lunedì e di ieri tra i genitori di alcuni studenti che risiedono lungo la media e bassa Valmetauro che avevano l’esigenza di raggiungere Fano per l’inizio anticipato delle lezioni deciso da certi istituti. A generare disagio e le conseguenti lamentele, segnalate alla nostra redazione e corse anche sui social, è stato il fatto che diversi ragazzi, il mattino, non sono riusciti a salire sugli autobus, perché già al limite della capienza. "Due adolescenti di Lucrezia – racconta un papà – stamattina mi hanno chiesto un passaggio fino a Fano, perché la corriera che intendevano prendere era strapiena e non si è neanche fermata. Mentre altri sono riusciti a salire su una corsa successiva, ma hanno fatto tutto il viaggio in piedi, pigiati come le sardine. Situazioni inaccettabili, visto che per i nostri ragazzi paghiamo un abbonamento bello salato, con decorrenza dal primo settembre".

"Stamattina (ieri, ndr) – ha scritto su Facebook un signore di Cuccurano – mio figlio, 15 anni, al primo giorno di scuola, non è stato caricato dal pullman di Adriabus. Pieno quello delle 7:10, che non si è neppure fermato, e pieno anche il successivo delle 7:40. Alla fine, nonostante abbia un abbonamento annuale regolarmente rinnovato, abbiamo dovuto accompagnarlo noi genitori". "E’ successa la stessa cosa a mia figlia a Calcinelli – ha postato una mamma -. L’abbonamento è valido dal primo settembre. Per questo sporgerò reclamo e poi scriverò al prefetto per chiedere perché in auto si può viaggiare solo in 5, mentre sul pullman ci sono tante persone in piedi. Ritengo che la sicurezza non sia garantita. Se si fa un certo numero di abbonamenti si deve garantire un egual numero di posti a sedere".

In merito alla situazione e per capire cosa succederà da oggi, con l’inizio ufficiale di tutte le scuole, abbiamo sentito Massimo Benedetti, direttore generale di Adriabus, la società di trasporto pubblico della provincia. "Ci dispiace che si siano verificati simili episodi e per cercare di evitarli già da stamattina (ieri, ndr) abbiamo potenziato alcune tratte. Da domani (oggi, ndr), comunque, in concomitanza con la ripresa ufficiale delle lezioni, partirà il servizio dedicato agli studenti: in tutta la provincia le corse aumenteranno da 1.450 a 2.271 e ci aspettiamo di offrire una risposta adeguata su ogni direttrice. Certo – conclude – Benedetti –, chiediamo un po’ di pazienza per i primi giorni, che serviranno da rodaggio, anche in considerazione dei diversi orari delle scuole. In una settimana entreremo sicuramente a regime".