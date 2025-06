Lasciò gli studi perché incinta. Ora ha fatto l’esame da privatista nella stessa scuola del figlio

Diciotto anni fa, ad un passo dall’esame di maturità, ha scoperto di aspettare un bambino e dovuto lasciare gli studi. Quest’anno però, visto che suo figlio Samuele era all’ultimo anno dell’Istituto Alberghiero ha deciso di rimettersi a studiare con un obiettivo ben preciso: diplomarsi insieme a lui. Ieri, Giulia Cenci, pesarese, 36 anni, ce l’ha fatta. Per lei ieri mattina era in programma l’ultima prova della maturità, quella dell’orale, mentre a Samuele toccherà mercoledì. Solo una piccola discrepanza di date, ma tra pochi giorni potranno dire finalmente di essersi entrambi diplomati. Insieme.

Ad attendere Giulia all’uscita di scuola c’era tutta la famiglia: è Samuele a prendere in mano la bottiglia di spumante portata per il brindisi e ad innaffiare di gioia e di vino la mamma che ha appena concluso la prova. Giulia è contentissima ed emozionata: "E’ andata molto bene ma è stata molto tosta – ammette -. Rimettersi a studiare dopo 18 anni è molto complesso, sia del punto di vista della memoria ma anche della concentrazione. Bisogna inoltre considerare che ci sono anche gli impegni familiari. Per esempio mi è capitato alcune volte di studiare in macchina, parcheggiata in piazzale Matteotti, aspettavo mia figlia che usciva dal Conservatorio. Non è stato facile, però sono proprio soddisfatta per questo risultato raggiunto".

Diciotto anni fa Giulia frequentava proprio la classe quinta dell’Istituto Alberghiero di Pesaro quando ha scoperto di essere incinta e ha dovuto abbandonare gli studi: "Samuele è di gennaio – dice - e quando è nato non ho avuto altra scelta che lasciare la scuola perché era impossibile portarlo con me. Io andavo bene a scuola, quindi il fatto di non aver portato a compimento i miei studi mi è sempre rimasto sul gozzo. Così ho deciso di ricominciare". Dopo anni di lavoro, per portare a termine gli studi Giulia ha deciso di prendersi un anno sabbatico: "Vedendo Samuele iniziare la quinta ho pensato: quest’anno lui farà la maturità, e se la prendessi con lui? – confida -. Poi mi sono detta: se non lo faccio quest’anno non lo farò mai più".

Giulia ha fatto l’esame da privatista: "Ho ricevuto dalla scuola tutti i programmi ed ho iniziato a studiare da sola. Poi a maggio ho dovuto dare delle prove scritte in tutte le materie e a seguire gli orali. Una sorta di ammissione. E’ andato tutto per il meglio, poi il 18 e 19 giugno ho fatto gli scritti della maturità insieme a Samuel".

Il ragazzo si complimenta con la mamma anche se ammette che all’inizio era "contrario, perché mi sembrava non servisse più a niente ormai. Però ora che ho visto che ce l’ha fatta devo dire che è stata brava. Certo poteva fare di meglio – scherza guardando la madre -. Ora tocca a me, visto che avrò l’esame mercoledì".

Ma come è andata con lo studio e la preparazione insieme durante tutti questi mesi? "Non abbiamo mai studiato insieme – sorride Giulia – anche perché i programmi erano differenti. Però Samuele mi ha aiutata con tutta la parte burocratica. Grazie a lui, che era già studente, potevo avere un contatto diretto con la scuola. In matematica però sono io che ho aiutato Samuele – conclude -. E’ stata una esperienza unica, sono davvero molto soddisfatta".