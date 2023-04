L’asilo nido cresce: in arrivo altri 60 posti

Entro il 2023, l’attuale nido di Pian del Bruscolo sarà ampliato con ulteriori 60 posti, che aggiunti ai 122 autorizzati porteranno il nido ad una ricezione totale di 180 posti complessivi, con la costruzione di 3 aule in legno ubicate al piano terra antisismiche e antincendio. "Ciò consentirà – dice il sindaco Ucchielli – di garantire un’ulteriore opportunità, sia a favore dei genitori in quanto consentirà loro di lavorare con la serenità necessaria sia per il minore che si vedrebbe garantito il diritto all’uguaglianza delle opportunità formative e il diritto alla diversità quale valorizzazione delle differenze e delle specificità di ciascun bambino".