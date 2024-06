L’asilo perde pezzi. Cade il cornicione. Mamme nel panico:: "Poteva colpire i bimbi"

"Poteva essere una tragedia, se quel cornicione fosse crollato su qualcuno lo avrebbe ammazzato. Stavolta la mano di Dio ci ha salvati". Cristina Mendes, mamma di due bambini che frequentano la scuola dell’infanzia Peter pan del Porto è sconvolta, assieme ad altri genitori: "E’ crollato il cornicione del tetto della scuola – racconta –. Ieri mattina, accompagnando i nostri figli, abbiamo trovato l’area del giardino transennata, lì dove ci sono ingresso e area giochi dei bambini, con pezzi di cemento venuti giù da un’altezza di circa sette metri. E stiamo parlando di pezzi frantumati, anche della dimensione di venti centimetri". Cristina e i genitori hanno chiesto subito un intervento urgente "per tutelare l’incolumità di bambini e anche delle maestre e chiunque acceda nell’asilo, ma soprattutto dei bambini". Qualche ora dopo i tecnici del Comune sono intervenuti per ripristinare la sicurezza: "Siamo intervenuti non appena arrivata la segnalazione – spiega l’assessora Della Dora – assicurando tutta la parte del cornicione che era pericolante".

Un problema, quello del cornicione, riprende Cristina Mendes "che è ormai noto da tempo. Io stessa lo avevo segnalato l’anno scorso, quando avevo trovato un pezzo a terra e lo avevo consegnato alla maestra, la quale aveva inviato comunicazione in Comune. Ho segnalato diverse volte il problema, dicendo che se proprio non volevano mettere a posto tutto, che almeno buttassero giù pezzi, altrimenti si sarebbero staccati. Ora hanno abbattuto anche il pezzo pericolante vicino al punto del crollo, ma chiediamo il controllo di tutto il perimetro per essere sicuri che non siano altri punti a rischio di crollo". Una verifica che il Comune puntualizza di avere fatto seduta stante.

Ma i problemi della scuola non finiscono qui: "Per circa 25 giorni la stanza per le attività di una classe è rimasta inutilizzata. C’erano chiazze di umido. Inizialmente si pensava ad una infiltrazione, per questo è stato rotto il muro e smontato il termosifone. Alla fine si è capito che il problema era la pulizia della fogna. Per 25 giorni abbiamo sollecitato interventi, ma solo ieri mattina si è intervenuti, in coincidenza con il crollo del cornicione. E’ stato chiuso il buco, ma gli operai devono ritornare a montare il termosifone", spiega la mamma. A questo proposito l’assessore Della Dora assicura che "la stanza sarà pronta in tempo utile per i turni estivi".

I genitori chiedono anche l’adeguamento del "pavimento anti-trauma che è sconnesso e rigido da anni. Un pavimento che dovrebbe attutire eventuali cadute dei bambini o di nonni e genitori che li accompagnano, che si trova all’ingresso e conduce fino all’entrata nelle classi. Il pavimento è ormai da sostituire perché ha spigoli pericolosi ed è sconnesso ed è ancora da sistemare nella parte sopra i tubi delle fognature", spiega ancora Cristina Mendes.

E’ ancora transennata, fa notare infine la mamma, "la parte del giardino dove c’è uno scivolo di cemento con alcune sedute laterali in legno che erano rotte e che potevano rappresentare un rischio per i bambini. Ci dicono che le hanno sistemate ieri ma l’area è tuttora transennata. La scuola dell’Infanzia Peter Pan è tra l’altro una delle poche scuole di Pesaro dove ci sarà l’asilo estivo nel mese di luglio. Credo che sia necessario un intento globale per tutto lo stabile"

Davide Eusebi