L’Aspes batte cassa "Pizza paghi 5mila euro"

Se dal punto di vista sportivo, Lorenzo Pizza sta vivendo un’estate quasi fantastica, qualche impiccio viene sempre fuori per il patron dell’Italservice. In realtà l’attuale presidente del Basket Loreto e il patron dell’Italservice calcio a 5 ha avuto problemi con la gestione degli impianti sportivi comunali. Negli anni passati il problema maggiore fu la sponsorizzazione del Pala D, intitolato alla memoria di Nino Pizza, che finì in un contenzioso. La sponosorizzazione-intitolazione è naufragata nel rapporto difficile tra la società e gli uffici comunali.

Ritornato qualche anno addietro il sereno, l’amministrazione comunale acconsentì la scorsa annata anche all’utilizzo per l’Italservice addirittura della grande arena della Vitrifrigo. Un rapporto di affitto della grande struttura in gestione all’Aspes per la partita di ritorno dei play out salvezza dell’Italservice. L’accordo era per disputare la gara di ritorno dei playout, contro il Monastir, decisiva per la permanenza in Serie A dell’Italservice al termine dello scorso campionato. Il match in programma sabato 27 maggio. L’Italservice non aveva a sua disposizione il Pala D, impegnato con la Ginnastica Ritmica. E per la Vitrifrigo Arena era anche una sfida, visto che i precedenti nei confronti dei play off del basket avevano suscitato un vespaio, costato il posto al direttore dell’Arena Filippo Colombo.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciparono addirittura i dirigenti e funzionari del Comune: l’avvocato Gianni Galdenzi e Vito Maulucci. Fatto sta che a tre mesi di distanza da quella felice partita, l’Aspes ha appena spedito un sollecito all’Italservice per il pagamento dell’affitto dell’arena, che sarebbero più di 5 mila euro per la società. Sarà sicuramente una dimenticanza dovuta al periodo ferragostano. Nel fattempo il Pala D a breve cambierà nome diventando Pala Megabox, ospitando la squadra femminile di A1, che riporterà a Pesaro il massimo campionato di volley.

