L’assalto a Rocca Costanza di Cialdini. Notte d’assedio e nessun onore delle armi

Sul versante adriatico, la sera del 10 settembre 1860 il IV corpo schiera la 4ª divisione a Cattolica; la 7ª divisione fra Morciano e San Giovanni in Marignano; la 13ª, a Saludecio e dintorni. Enrico Cialdini emette da Rimini il noto proclama: "Soldati! Vi conduco contro una masnada di briachi stranieri", eccetera.

Ordina poi alla 13ª divisione di marciare su Urbino per soccorrere gli insorti, avvertendo che potrebbe urtarsi con una colonna nemica di 4.000 uomini; la 7ª divisione attraversata la Valfoglia muoverà lungo l’Arzilla su Fano: lui stesso investirà Pesaro con la 4ª divisione: "Se fossi obbligato a tirare il cannone a Pesaro non ne faccia caso". Verso le 8,00 del mattino dell’11 settembre 1860 la 4ª divisione sarda varca il Tavollo, fiume di confine; alle 11 i lancieri sono in vista di Pesaro e si allargano a controllarne le porte.

Alle 11,55 Lamoricière telegrafa al ministero delle Armi che i piemontesi sono entrati nello Stato e ordina la concentrazione generale. I telegrammi da Roma al col. Zappi, comandante della piazza di Pesaro, hanno continuato a escludere l’intervento dell’Armata sarda. Perciò, informato di movimenti al confine, questi pensa a gruppi di insorti e solo dopo mezzogiorno comprende che fuori città c’è cavalleria nemica. Respinge un’intimazione di resa, ma sfilarsi verso Ancona sotto pressione nemica è impossibile, quindi si appresta a resistere.

Verso le 14 arrivano i bersaglieri e dietro a loro marcia il grosso della divisione, che schiera due reggimenti a porta Rimini (un battaglione va al porto per impedire imbarchi) e altri due a porta Collina. I cannoni aprono il fuoco, i bersaglieri scalano le mura e spalancano porta Collina, da cui entra il 15° reggimento, e poi porta Rimini, da cui entra il 9°.

Il delegato apostolico e la guarnigione pontificia sono barricati a rocca Costanza. I bersaglieri si dislocano allora negli orti e nelle case di fronte alla fortezza, altri a cavallo della Flaminia, e sparano sulla rocca; si accende un conflitto a fuoco. L’artiglieria divisionale piemontese sale sul colle Ardizio e da lì nel pomeriggio batte la fortezza (che dispone solo di tre cannoni guardacoste). Anche la notte è scossa da allarmi, seguiti da intensa fucileria. Verso l’alba i cannoni piemontesi riprendono i tiri. Il col. Zappi intende resistere ma alcuni reparti, soprattutto gli ausiliari, sono inquieti; al mattino viene pressato a cedere anche da una lettera del vescovo che invita delegato apostolico e comandante a valutare una "onorevole capitolazione".

Alle 8 del mattino si tratta la resa, ma Cialdini non concede il richiesto onore delle armi; l’artiglieria piemontese riprende allora il fuoco, e poco dopo la fortezza si arrende. I pontifici hanno avuto una ventina di morti e altrettanti feriti; una lapide posta nel 1888 nell’atrio della prefettura a Pesaro ricorda i nomi di sette caduti dell’Armata sarda. Mentre a Pesaro si combatte, la 7ª divisione varca la valle del Foglia, prosegue per l’Arzilla e distacca i lancieri ad avvolgere Fano.

All’imbrunire dell’11 settembre uno squadrone urta lungo la Flaminia la colonna pontificia che ripiega da Fossombrone dopo averne cacciato gli insorti. I lancieri caricano, i pontifici dai lati della strada aprono il fuoco, che ferisce tre soldati e uccide sei cavalli; nel buio incombente i lancieri desistono, la colonna pontificia si riordina e sparisce verso la città di Senigallia.

Nella notte la 7ª divisione raggiunge Fano; anche qui i bersaglieri scavalcano le mura e in piazza trovano il presidio pontificio, 250 soldati tenuti a pied-arm dal loro comandante, che si consegna. Nel pomeriggio arriva anche la 4ª divisione, che si è messa in moto dopo la caduta di Pesaro. A sera il viceconsole francese di Ancona consegna un telegramma che esprime la contrarietà della Francia all’invasione; Cialdini ne accusa ricevuta, informa Cavour e prosegue.

La brigata pontificia De Courten, che nella mattina dell’11 settembre ancora marciava contro gli insorti, viene finalmente avvertita degli eventi: allora il gen. De Courten ordina alla colonna Vogelsang, che è giunta a Fossombrone, di congiungersi a Mondavio con la colonna Kanzler, che retrocede da Pergola. Al ponte del Cesano il De Courten apprende che Pesaro è caduta e che a Fano c’è il nemico; quindi si allontana su Senigallia, dove arriva a tarda sera del 12 settembre: dispone alcuni reparti attorno alla città e riunisce a bivacco il resto della truppa nella piazza. Alle autorità civili dice che partirà il giorno dopo; invece, dopo poche ore di riposo, in silenzio fa togliere i campeggi lasciando in retroguardia degli avamposti: la mattina del 13 settembre si chiude in Ancona.

A mezzogiorno del 13 i piemontesi, lancieri in testa, entrano in Senigallia, trovandola sgombra. Avvistano però la colonna Kanzler che ripiega verso Ancona. Nasce un combattimento. I piemontesi agganciano la retroguardia pontificia verso Sant’Angelo, a sud di Senigallia: due compagnie di bersaglieri austriaci resistono e poi ripiegano sostenute da due compagnie del 1° reggimento "indigeno" (cioè italiano). Una prima carica di lancieri è respinta, poi due squadroni piemontesi rompono le compagnie di bersaglieri austriaci, in parte fatti prigionieri, mentre le compagnie indigene riescono "con una difesa appropriata e tenace, ad acquistar tempo e a permettere che il grosso proseguisse verso Montemarciano". Così la colonna Kanzler si sgancia e per Chiaravalle e Falconara giunge in Ancona.

Nel controverso combattimento di Sant’Angelo – entrambi i contendenti cantano vittoria – i piemontesi hanno un morto, tre feriti e 19 cavalli uccisi; i pontifici perdono 200 uomini tra feriti e prigionieri, secondo Cialdini; 60, secondo Lamoricière, che molto li loda. I tenenti che comandavano le due compagnie indigene sono promossi capitani (e avranno, come spesso accade nei casi risorgimentali, destini diversi: uno sarà un generale del regio esercito, l’altro resterà con il papa fino a porta Pia).

