L’assalto degli infermieri. In 2.578 per 47 posti

Non era una finale di scudetto né il concerto di una rockstar internazionale ma era certamente un parterre delle grandi occasioni quello che si offriva al colpo d’occhio, ieri mattina alla Vitrifrigo Arena. L’occasione, nello specifico, erano 47 posti da infermiere a tempo indeterminato nelle cinque Aziende sanitarie della regione, oltre che nella Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e all’Inrca. Un sogno nel quale hanno creduto 2578 candidati, che ieri si sono presentati a Pesaro anche da fuori regione per scommettere sul proprio futuro. E sono ben 12 su 47 gli aspiranti infermieri che dovranno essere assegnati all’Ast di Pesaro Urbino. Ma ovviamente dovranno passare attraverso le forche caudine delle selezioni: calcolatrice alla mano, praticamente solo due ogni 100 potranno coronare il proprio sogno professionale. Questo è forse anche il motivo per il quale qualche centinaio di candidati che pur aveva fatto domanda di partecipazione al concorso, ieri mattina non si è presentato. A ottebre, infatti, il bando si era chiuso con oltre 3mila candidature.

Ieri i candidati si sono cimentati nella prova scritta e pratica, dopodiché seguirà l’orale. La graduatoria finale avrà una validità di due anni, e da questa si attingerà per ulteriori assunzioni, ma tenendo conto dei pensionamenti e di altri fattori, è facile immaginare che si svuoterà prima della sua naturale scadenza. Il concorso era stato accompagnato da numerose polemiche, per il fatto che circa 180 neolaureati in Scienze infermieristiche degli atenei marchigiani erano rimasti esclusi dalle selezioni perché il concorso si era chiuso un mese prima della conclusione del loro percorso di studi.

Ma le polemiche sono destinate a proseguire. "Il fabbisogno indicato per l’Ast 1 è davvero irrisorio – osserva Laura Biagiotti, presidente dell’Ordine delle profesioni infermieristiche –: 12 infermieri sono del tutto insufficienti per sopperire alle vere carenze ospedaliere e soprattutto territoriali. Basti pensare che per la figura dell’infermiere di famiglia si parla di una media di uno ogni 3000 abitanti, come prevede il piano socio sanitario". Insomma, parliamo di un centinaio di figure. "Tra l’altro attualmente non c’è un atto aziendale e quindi come si può fare una stima sul fabbisogno? Infine questo è anche un periodo di malattie influenzali e nei servizi ospedalieri mancano gli infermieri per sostituire le tante malattie, con conseguenti difficoltà nei reparti".