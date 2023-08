L’assalto dei cinquantamila, il nuovo record E il sindaco canta ’Ciao ciao mare’ con Casadei

di Elisabetta Rossi

Ben "50mila" sono quelli del popolo in bianco che ha preso d’assalto i 7 chilometri del litorale pesarese punteggiato di candele per la notte più luminosa dell’anno. Diecimila in più dello scorso anno. A dare i numeri è il sindaco Matteo Ricci durante il tradizionale discorso alla Palla davanti a centinaia di persone in attesa del concerto di Mirko Casadei. E intanto continua lo sciamare della gente in total white. Arrivano senza sosta dal centro per riversarsi sul lungomare. Le candele hanno acceso a pieno regime i motori dei locali. Da Gabicce a Sottomonte, passando per Baia Flaminia, ristoranti, pub e pizzerie sono tutti pieni di gente, famiglie, bambini, compagnie di ragazzini.

E anche in spiaggia, lungo la battigia, rischiarata dalle lucine tremuli, ci sono tavolate numerose e allegre. Pesaresi, ma non solo. Non mancano gli stranieri. E tra questi, c’è la straniera più pesarese della città. Lei è Elizabeth Kennedy, irlandese, imprenditrice di successo ed editrice del noto quotidiano di Dublino “The Echo“, che da 25 anni viene in vacanza nella città di Rossini e che per questo ha appena ricevuto il riconoscimento dal sindaco Ricci dell’“abbraccio della città“ ed è stata nominata “ambasciatrice di Pesaro 2024 nel mondo“. "Cosa amo di Pesaro? Tutto! - esclama entusiasta circondata dagli amici, irlandesi e pesaresi - il mare, la spiaggia, il cibo, il vino. E i pesaresi". Un amore davvero totale.

Stesso spirito anche a Baia Flaminia, con gruppi seduti in spiaggia e anche nei ristoranti degli stabilimenti balneari. "Questa è una delle poche feste che mi piace - commenta Filippo Sparacca titolare di Jeoamarena - è un evento raffinato, bello, un divertimento di qualità". E spiega cosa non gli piace: "Quello che non funziona sono le varie iniziative che fanno sul prato qua dietro, gli eventi della birra con mangiare e bere. Qui alla Baia siamo già saturi di locali che offrono cibo e vino. Qui funzionano gli eventi sportivi. Su quelli bisogna puntare e con quelli collaborare". Ma ci sarà tempo per parlare anche di quello che si farà. E allora “ciao ciao, mare“ al prossimo anno, come canta il sindaco Ricci insieme a Mirko Casadei mentre si gode il successo dell’edizione 2023. La sua ultima da primo cittadino.